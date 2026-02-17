La jutge investigarà un xat de missatges entre Pradas, Argüeso i Cuenca
Reclama a Brussel·les i els EUA accés als continguts de WhatsApp i Telegram
LAURA BALLESTER
La magistrada titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja que investiga la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, accepta, després d’haver-la rebutjat inicialment, la sol·licitud de l’acusació popular i particular que exerceix l’associació Mai Més València per ampliar la investigació sobre el telèfon mòbil de l’excap de Gabinet i actual assessor de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a un grup de WhatsApp denominat Chat Emergencias. Aquest grup de missatgeria estava format per Cuenca i els dos investigats en la causa: l’exconsellera Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso.
La jutge va justificar inicialment la seva negativa perquè la providència en què es va demanar a Meta, l’empresa gestora de Whatsapp, que intentés recuperar els missatges de l’assessor del 29 d’octubre del 2024 amb determinats protagonistes de l’emergència es va acordar després del consentiment exprés que va prestar Cuenca al declarar com a testimoni en una compareixença. "L’extensió que s’interessa per l’acusació popular Mai Més afectaria altres persones" i "no es correspon amb el consentiment prestat" pel testimoni, va assenyalar la magistrada.
En una altra providència, la jutge acorda sol·licitar dos "instruments de cooperació internacional": una ordre europea d’investigació respecte de Telegram Messenger Inc, amb seu a Brussel·les (Bèlgica) i una comissió rogatòria als Estats Units respecte de WhatsApp Inc. Va adoptar la decisió després de la compareixença de Cuenca com a testimoni.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips