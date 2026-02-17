Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La jutge investigarà un xat de missatges entre Pradas, Argüeso i Cuenca

Reclama a Brussel·les i els EUA accés als continguts de WhatsApp i Telegram

Salomé Pradas i Emilio Argüeso, en una imatge d’arxiu. | KAI FÖRSTERLING / EFE

LAURA BALLESTER

València

La magistrada titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja que investiga la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, accepta, després d’haver-la rebutjat inicialment, la sol·licitud de l’acusació popular i particular que exerceix l’associació Mai Més València per ampliar la investigació sobre el telèfon mòbil de l’excap de Gabinet i actual assessor de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a un grup de WhatsApp denominat Chat Emergencias. Aquest grup de missatgeria estava format per Cuenca i els dos investigats en la causa: l’exconsellera Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso.

La jutge va justificar inicialment la seva negativa perquè la providència en què es va demanar a Meta, l’empresa gestora de Whatsapp, que intentés recuperar els missatges de l’assessor del 29 d’octubre del 2024 amb determinats protagonistes de l’emergència es va acordar després del consentiment exprés que va prestar Cuenca al declarar com a testimoni en una compareixença. "L’extensió que s’interessa per l’acusació popular Mai Més afectaria altres persones" i "no es correspon amb el consentiment prestat" pel testimoni, va assenyalar la magistrada.

En una altra providència, la jutge acorda sol·licitar dos "instruments de cooperació internacional": una ordre europea d’investigació respecte de Telegram Messenger Inc, amb seu a Brussel·les (Bèlgica) i una comissió rogatòria als Estats Units respecte de WhatsApp Inc. Va adoptar la decisió després de la compareixença de Cuenca com a testimoni.

