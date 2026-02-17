Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor als 84 anys el reverend Jesse Jackson, històric líder dels drets civils als EUA

Con Martin Luther King como mentor, tomó el relevo de la lucha por la igualdad entre blancos y negros en un país todavía segregado

Mor als 84 anys el reverend Jesse Jackson, històric líder dels drets civils als EUA.

Mor als 84 anys el reverend Jesse Jackson, històric líder dels drets civils als EUA. / PETER FOLEY / EFE

Irene Benedicto

Barcelona

El reverend Jesse Jackson, històric dirigent del moviment pels drets civils als Estats Units i dues vegades aspirant a la Presidència del país, ha mort als 84 anys, segons ha informat aquest diumenge la cadena NBC.

Jackson, una de les figures més destacades en la lluita per la igualtat racial durant més de cinc dècades, va ser un estret col·laborador de Martin Luther King Jr. als anys seixanta i va participar activament en les principals mobilitzacions pels drets civils.

Posteriorment, va fundar l’organització Rainbow PUSH Coalition, des de la qual va impulsar campanyes a favor de la justícia social, la igualtat i els drets de les minories.

