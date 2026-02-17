El PSOE augmenta l’avantatge a gairebé 10 punts sobre el PP, segons el CIS
La debacle Aragó i la crisi ferroviària no passarien factura al partit del Govern
Iván Gil
La negativa dinàmica electoral del PSOE en les autonòmiques d’Extremadura i Aragó no passaria factura a Pedro Sánchez en unes eleccions generals, segons assenyala el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El baròmetre del febrer de l’organisme dirigit per José Félix Tezanos manté el PSOE com a vencedor d’unes eleccions generals si se celebressin ara amb un 32,6% d’estimació de vot, cosa que suposa no només que aguantaria, sinó que creixeria de 0,9 punts respecte al gener.
El PP cau del 23% al 22,9% i se situa a 9,7 punts dels socialistes, un punt més que a l’anterior baròmetre, malgrat la recent patacada electoral del PSOE en les autonòmiques d’Aragó, que s’afegeix a la d’Extremadura del 21 de desembre passat. L’accident de tren a Adamuz i l’alarma llançada pels sindicats sobre la seguretat del sistema ferroviari tampoc sembla haver fet efecte en el partit de Govern.
El PSOE manté així el camí de creixement que va començar al desembre, segons el CIS, quan va caure fins al 31,4%. Aquesta xifra destaca especialment després dels últims resultats dels socialistes en els comicis autonòmics, tot i que aquest últim sondeig es va elaborar abans dels aragonesos.
L’auge de Vox
El baròmetre sí que coincideix amb l’auge de Vox en àmbit territorial, que continua acostant-se a la barrera psicològica del 20%. La formació que lidera Santiago Abascal millora els seus resultats i passa del 17,7% al 18,9% (1,2 punt més). Per contra, Sumar, en ple procés de refundació, perd suports i cau del 7,2% del gener al 7% d’aquest últim sondeig. Al seu torn, Podem puja i passa del 3,5% al 3,9%.
Darrere de la formació de Ione Belarra se situa ERC, que també perd una mica de força l’últim mes i passa del 2,6% al 2,5%. Just després a la taula se situaria ara S’ha Acabat la Festa, partit liderat per Alvise Pérez i que se situaria amb el 2,4% dels vots, cosa que representa 0,6 punts més, fins a situar-se en el percentatge que ja va aconseguir al desembre.
Bildu, mentrestant, perdria 0,5 punts al passar de l’1,5% a l’1% de les paperetes. Darrere dels d’Arnaldo Otegi quedaria Junts, que millora lleugerament les xifres del gener al guanyar 0,2 punts i quedar-se amb l’1,2% d’estimació de vot.
En les últimes posicions de la taula, el CIS col·loca el PNB amb el 0,8% (0,2 punts menys), el mateix percentatge que aconseguiria el BNG, partit que perd només 0,1 punts respecte al baròmetre del gener. Coalició Canària, per la seva banda, aconsegueix el 0,1% (0,2 punts menys) i UPN manté el 0,1% del mes passat. Aquest últim baròmetre del CIS es va fer entre el 2 i el 6 de febrer amb 4.027 enquestes en 1.180 municipis i 50 províncies, amb un marge d’error de ±1,6% per al conjunt de la mostra.
Pedro Sánchez continua sent el preferit dels enquestats per ser el president del Govern. Un de cada quatre electors mostren la seva preferència per l’actual cap de l’Executiu, pujant del 24,5% fins al 25,3%. El segueixen Santiago Abascal i Alberto Núñez Feijóo, gairebé en empat tècnic, sent els preferits com a presidents per a un 10,2% i un 9,9%, respectivament. El líder del PP retalla així distàncies, ja que al febrer ho era per al 9,7% dels enquestats, mentre que Abascal per al 10,4%. El portaveu de l’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, és el següent en aquesta classificació ( 4,2%), per davant de la vicepresidenta segona i líder de l’espai de Sumar en el Govern de coalició, Yolanda Díaz (3,1%).
