El PSOE recupera Zapatero per a la campanya de Castella i Lleó
Sánchez i Puente tindran una participació activa en mítings en suport del candidat socialista Carlos Martínez
Luis Ángel Sanz
El PSOE ha decidit recuperar José Luis Rodríguez Zapatero per a la campanya electoral de les autonòmiques de Castella i Lleó. Després del silenci en la campanya d’Aragó, on no va tenir participació, i després que es fessin públics els pagaments per consultories de l’empresari Julio Martínez, un dels detinguts en el cas Plus Ultra, Zapatero tornarà a pujar a un escenari per demanar el vot per al PSOE en un acte a Lleó. La direcció regional socialista no descarta que participi en més actes en altres províncies, ja que el considera "un dels principals actius".El PSOE ha decidit recuperar José Luis Rodríguez Zapatero per a la campanya electoral de les eleccions autonòmiques de la seva terra, Castella i Lleó. Després del silenci de la campanya d’Aragó, on el dirigent socialista no va tenir cap participació, i després que es fessin públics els pagaments per consultories globals de l’empresari Julio Martínez, un dels detinguts en el cas Plus Ultra a l’exlíder socialista, Zapatero tornarà a pujar a un escenari per demanar el vot per al PSOE almenys en un acte a Lleó, com ha pogut saber El Periódico. La direcció regional socialista no descarta que participi en més actes en altres províncies, ja que li considera "un dels principals actius del partit".
Fonts socialistes destaquen que Zapatero va ser un dels principals emblemes de la campanya socialista per a les eleccions generals de juliol del 2023, després de les quals Pedro Sánchez va ser investit president contra tot pronòstic. L’expresident va néixer a Valladolid i es considera lleonès, ja que va viure allà des de petit. Va ser secretari general del PSOE a la província i ha mantingut una gran vinculació amb la comunitat autònoma, on és molt estimat en l’entorn de l’esquerra.De fet, fonts socialistes destaquen que Zapatero va ser un dels principals emblemes de la campanya socialista per a les eleccions generals de juliol de 2023 després de les quals Pedro Sánchez va aconseguir ser investit president contra tot pronòstic i contra les enquestes. L’expresident socialista va néixer a Valladolid i es considera lleonès, ja que va viure allà des de petit. Va ser secretari general del PSOE a la província i sempre ha mantingut una gran vinculació amb la comunitat autònoma, on és molt estimat en l’entorn de l’esquerra.
Fonts de Ferraz i dels socialistes castellanolleonesos destaquen que la seva aportació pot ser vital de cara a poder mobilitzar l’electorat socialista. El PSOE regional manté altes les seves expectatives i el seu objectiu és batre en vots el PP, que fa 39 anys que governa la Junta de Castella i Lleó i que l’any passat va patir un important desgast per la gestió de l’onada d’incendis forestals.Fonts tant de Ferraz com dels socialistes castellanolleonesos destaquen que la seva aportació pot ser vital per mobilitzar l’electorat socialista de la comunitat. De fet, el PSOE regional manté altes les seves expectatives i el seu objectiu és batre en vots al PP, que porta 39 anys governant de forma ininterrompuda la Junta de Castella i Lleó i que l’any passat va patir un important desgast per la gestió de l’onada d’incendis forestals.
El president del PSOE, Pedro Sánchez, tindrà una participació activa durant la campanya electoral, al mateix nivell o superior que va tenir a Extremadura i Aragó. Així doncs, diumenge intervindrà en un acte a Ponferrada (Lleó) amb el candidat, Carlos Martínez. Sánchez protagonitzarà l’acte d’arrencada de la campanya electoral el dijous 26 de febrer a Sòria o Valladolid –la ciutat definitiva s’està tancant– i el mateix passarà en el tancament de la campanya, el 13 de març. A més de Ponferrada, Sòria i Valladolid, els socialistes de Castella i Lleó preparen un altre míting de Sánchez a Burgos, per al qual encara no hi ha data tancada.El president i líder del PSOE, Pedro Sánchez, tindrà també una participació molt activa en la campanya, al mateix nivell o superior que va tenir a Extremadura o Aragó. Diumenge vinent intervindrà en un acte a Ponferrada (Lleó) junt amb el candidat, Carlos Martínez. A més, Sánchez protagonitzarà l’acte d’arrencada de la campanya electoral el dijous 26 de febrer a Sòria o Valladolid –la ciutat definitiva s’està tancant– i el mateix passarà en el tancament de la campanya, el 13 de març. A més de Ponferrada, Sòria i Valladolid, els socialistes de Castella i Lleó preparen un altre míting de Pedro Sánchez a Burgos per al qual encara no hi ha data tancada (fonts de Moncloa expliquen que dependrà del tancament de l’agenda nacional i internacional del president del Govern).
També tindrà una participació activa, sobretot a Valladolid, el ministre de Transports i exalcalde val·lisoletà Óscar Puente, així com altres ministres.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips