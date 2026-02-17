El Regne Unit fa un altre pas per vetar les xarxes socials a menors de 16 anys
El Govern laborista anuncia reformes legals com limitar l’ús de xatbots d’IA
Lucas Font
El Govern laborista del Regne Unit va fer ahir un nou pas per protegir els menors d’edat de les xarxes socials. L’Executiu va anunciar que modificarà la llei per implementar amb més rapidesa la prohibició de les xarxes per als menors de 16 anys, en cas que finalment s’acordi aquesta mesura. Els canvis legislatius també permetran posar fi als continguts infinits en aquestes aplicacions, limitar l’accés als xatbots d’intel·ligència artificial (IA) i preservar informació de menors d’edat que s’hagin tret la vida, sempre que les xarxes socials hagin jugat un paper rellevant en aquesta decisió.
El primer ministre, Keir Starmer, endureix la seva posició en aquest assumpte en els últims mesos i ha posat en marxa un procés de consulta pública per valorar la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, una mesura que ja s’ha implementat a Austràlia i que altres països, entre ells Espanya, també estan estudiant. "Hi ha una preocupació real pel temps que es passa a les xarxes socials, el contingut que està disponible, la naturalesa addictiva de moltes de les coses que passen a les xarxes socials, la manera en què atrauen els nens i els treuen altres aspectes del seu creixement. No crec que hi hagi cap pare que no estigui preocupat per això", va assegurar Starmer en un acte ahir.
El Govern preveu incorporar una esmena al projecte de llei de Benestar Infantil i Escoles per implementar de manera ràpida la prohibició de les xarxes per als més joves en cas que el procés de consulta pública acabi amb una decisió favorable. Tot i així, la ministra de Tecnologia, Liz Kendall, opta per la cautela i va assenyalar que la prohibició no és inevitable. "Hi ha organitzacions [...] que temen que una prohibició no resolgui el problema, ja que només serviria per empènyer aquest tipus de contingut a les profunditats [de la web fosca] i que els nens intentarien esquivar-la. Crec que el correcte i responsable és portar a terme una consulta", va indicar.
L’Executiu sí que sembla decidit a restringir l’ús de xatbots d’IA per evitar la creació de deepfakes de contingut sexual, una cosa que ja va posar a sobre de la taula després de la polèmica amb Grok, la IA d’Elon Musk, a mitjans de gener. La creació de milers d’imatges sexuals sense el consentiment de les víctimes i la seva publicació a les xarxes socials ha generat alarma entre les autoritats britàniques, les quals han obert una investigació contra X i estan estudiant la imposició d’una multa de fins a un 10% dels ingressos totals de la companyia.
Víctimes de suïcidi
El paquet de mesures també inclou una reforma legislativa per preservar informació sobre els menors víctimes de suïcidi, sempre que les xarxes socials hagin jugat un paper important. Això permetrà als pares i a les autoritats saber fins a quin punt el menor va ser influït per tercers o pel contingut a què va accedir via internet. "Estem actuant per protegir el benestar dels nens i ajudar els pares a navegar pel camp minat de les xarxes socials", va recalcar Starmer.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips