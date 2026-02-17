Rubio tanca la gira europea a Hongria desitjant "èxit" a Orbán en les eleccions
El secretari d’Estat dels Estats Units dona suport al líder ultranacionalista hongarès, que els sondejos donen per derrotat en la cita electoral de l’abril vinent
Gemma Casadevall
"El vostre èxit és el nostre èxit", va dir ahir el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, al líder ultranacionalista hongarès Viktor Orbán, en una conferència de premsa convertida en suport a la seva campanya per la reelecció. "No puc més que assegurar-li que el president Trump està profundament compromès amb el seu èxit", va afegir Rubio, en una compareixença convertida en una exhibició d’elogis mutus entre tots dos polítics. Rubio va tancar així a Budapest la gira per Europa. Va ser dos dies després d’assegurar des de la Conferència de Seguretat de Múnic (MSC) que l’Administració de Trump continua considerant els europeus com els seus "millors aliats". Però deixant ben clar també que aspira que aquests responguin compartint el seu mateix rumb en política social, migratòria i climàtica.
El to de Rubio a Múnic va ser suau i va calmar els ànims després de la tempesta desencadenada l’any anterior a la MSC per les arengues antieuropees del vicepresident, J. D. Vance. Els continguts del seu discurs i les seves claus, però, o els propòsits de Trump, no han canviat pas. La líder danesa, Mette Frederiksen, va advertir davant la MSC dels plans persistents del president dels EUA d’aconseguir el control de Groenlàndia, territori autònom danès. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, va criticar la pràctica de la Casa Blanca de mirar de desprestigiar Europa.
La tendència dels sondejos
El suport sense dissimulacions a Orbán no és una sorpresa. El primer ministre i líder del partit Fidesz és el més ferm representant del "trumpisme" en el poder a escala de la UE. Governa des de fa 16 anys amb majoria absoluta, però els sondejos apunten a una derrota en els comicis del 12 d’abril. El seu rival és el líder del partit Tisza, Petr Magyar, un excorreligionari d’Orbán, tot i que més moderat. Els pronòstics estimen que obtindrà un 48% dels vots, 10 punts per sobre de Fidesz. "Vivim una era de glòria en les nostres relacions", va dir Orbán a Rubio.
