Catalunya aprovarà la setmana vinent la pujada de la taxa turística perquè entri en vigor a l’abril
Quim Bertomeu
El Parlament de Catalunya aprovarà en el ple de la setmana vinent la pujada de la taxa turística. El PSC, ERC i els Comuns desencallaran definitivament una norma que va ser anunciada fa un any, però que va quedar bloquejada pel desacord que mantenien aquests tres partits. La llei finalment acordada duplicarà la taxa turística en els pròxims dos anys. A Barcelona, aquesta pujada entrarà en vigor el mes d’abril. A la resta de Catalunya serà progressiva: hi haurà una primera pujada aquest mateix mes i la resta es deixarà per a d’aquí un any, l’abril del 2027.
Per posar alguns exemples. En un hotel de cinc estrelles de Barcelona es paga actualment una tarifa base de 3,5 euros per nit més un recàrrec municipal de 4 euros –en total, 7,5. Ara, amb la nova llei, la tarifa base pujarà als 7 euros, que amb el recàrrec municipal actual en serien 12. A més, el consistori tindrà marge per pujar fins als 15 euros finals, ja que s’ha habilitat que la capital catalana pugui incloure un recàrrec de fins a 8 euros. A la resta de Catalunya les tarifes seran més baixes, però també pujaran. L’abril del 2026 en un hotel de cinc estrelles es pagaran 4,5 euros per nit, que, amb recàrrec, podrien arribar als 8,5. A partir de l’abril del 2027, en seran 6 per nit, que amb recàrrec podran arribar als 10.
Els creueristes veuran sensiblement augmentada la tarifa que paguen actualment, sobretot els que facin parada a Barcelona. Ara, els que fan estades de menys de 12 hores paguen 8 euros –2 de tarifa base i 4 de recàrrec municipal–, mentre que a partir de l’abril en podrien arribar a pagar 14 –6 euros de base més 8 de recàrrec. A més, per primera vegada, també es pagarà taxa turística als albergs juvenils de titularitat pública. Un euro a tot arreu, tarifa que variarà segons els recàrrecs de cada municipi.
Una altra de les novetats és que s’unificarà tot en un sol període de liquidació l’abril de cada any, una de les principals exigències dels Comuns. Fins ara, la taxa turística es liquida de manera semestral: entre l’1 i el 20 d’abril, en relació amb les estades fetes de l’1 d’octubre al 31 de març, i entre l’1 i el 20 d’octubre, respecte a les pernoctacions compreses entre l’1 d’abril i el 30 de setembre.
També s’hi afegeix la possibilitat de qualsevol ajuntament d’imposar una taxa municipal –cosa que només passava amb Barcelona–, amb un màxim de 4 euros i sempre quan no superi l’impost de la Generalitat. El recàrrec municipal serà potestat de cada ajuntament i la seva recaptació anirà directament a les arques locals.
A més, responent a les demandes dels republicans, es dona autonomia als consistoris per decidir a quins barris volen aplicar la taxa –si ho volen fer–, sobre quina tipologia d’establiments i quin període de liquidació, cosa que permet desestacionalitzar la taxa en funció del que vulgui cada ajuntament. És a dir, un consistori pot decidir, per exemple, aplicar la taxa municipal només als hotels de cinc estrelles entre l’1 d’octubre i el 30 de març –primer període– a certs barris, i, en canvi, entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, aplicar-la a tota la tipologia d’establiments a tot el terme municipal.
