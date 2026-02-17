Tecnològiques i líders mundials busquen un nou ordre de la IA
El Periódico
Nova Delhi va inaugurar ahir la Cimera d’Impacte de la IA 2026 (AI Impact Summit 2026), que veurà arribar al llarg d’aquesta setmana els màxims responsables de Silicon Valley i una vintena de mandataris internacionals per dissenyar la futura governança dels algoritmes. La trobada, com informa l’agència Efe, aplega a la capital índia figures clau de la indústria com Sam Altman, d’OpenAI, Sundar Pichai, de Google, i Jensen Huang, de Nvidia, juntament amb líders polítics com Emmanuel Macron, Pedro Sánchez i Luiz Inácio Lula da Silva, que intervindran en la plenària dijous.
Aquesta concentració de poder busca desplaçar l’eix de la discussió tecnològica des del proteccionisme occidental cap a un model centrat en l’impacte social i la democratització de l’accés al codi. La cimera es fonamenta en tres pilars que prioritzen les persones, el planeta i el progrés com a base de la innovació ètica.
