Ni el 2023 ni el 2025 es van demanar els comptes bancaris de Montoro
L’inspector d’Hisenda adscrit a la Fiscalia Anticorrupció diu en el seu informe sobre les persones que van formar part d’Equipo Económico que no es va requerir aquesta informació.
Ernesto Ekaizer
El 23 d’octubre del 2023, el titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona va firmar, a petició de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, una de les dues unitats de policia judicial que aportaven auxili a la investigació sobre el cas Montoro, el manament per sol·licitar a les entitats financeres informació sobre els comptes dels principals investigats, tant persones físiques com societats.
En aquesta petició, que buscava comprovar la traçabilitat dels diners pagats pel sector del gas per aconseguir dues reformes fiscals, hi havia almenys un forat important: no se sol·licitava a les entitats financeres els comptes bancaris del fundador del despatx Equipo Económico i ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.
Dos anys i mig després, un període en què es van elaborar dos informes sobre aquests comptes, EL PERIÓDICO pot informar, partint d’informació solvent, que mai es va sol·licitar al jutge Rubén Rus que inclogués la sol·licitud a les entitats financeres perquè enviessin als organismes de policia judicial els comptes de Montoro.
El nom de Montoro, també pot confirmar aquest diari, no va ser objecte de consideració a l’hora de demanar la informació per realitzar tant l’informe de l’UCO –entregat amb data de 19 de febrer del 2025– com el de l’AEAT Unitat de Suport a la Fiscalia Anticorrupció –de data 23 de gener del 2026–, això és, l’omissió no va ser el resultat, per exemple, de possibles discrepàncies dins de la fiscalia. Simplement, no es va demanar al jutge Rus que, a l’hora de tramitar els manaments judicials, inclogués els comptes bancaris de Montoro. Per tant, els comptes del principal imputat en el cas, és a dir l’exministre d’Hisenda Montoro, no es van sol·licitar.
L’informe elaborat per l’UCO a partir de rebre el material, l’octubre del 2023 aproximadament, triga un any i quatre mesos, fins a la seva entrega, segons vam assenyalar, el 19 de febrer del 2025. Ja el 20 d’abril del 2024, segons els escrits que consten en el sumari del cas Montoro, la fiscal Carmen García Cerdá dirigeix un escrit al jutge Rus en el qual sol·licita, entre altres diligències, "que la Guàrdia Civil informés sobre l’estat de tramitació de l’informe sobre comptes bancaris i fluxos monetaris, atès el temps transcorregut des que es van lliurar els manaments judicials a les entitats bancàries".
El comandant de la Guàrdia Civil, assenyala l’escrit, de 4 de juny del 2024, "a través de correu electrònic, ha informat aquesta fiscalia que, dels 339 productes bancaris sol·licitats, sols els en falten 18 per rebre. També comunica que no han iniciat, malgrat comptar ja amb 321 comptes de diferents persones físiques i jurídiques investigades en la causa, l’estudi de traçabilitat".
La fiscal Carmen García Cerdá sol·licita el 7 de juny del 2024 al jutge que hi intervingui. "Partint del comunicat pel comandant de la Guàrdia Civil i considerant que han transcorregut gairebé sis mesos des que es van fer les peticions de productes bancaris i, valorant, a més, que són diferents les persones físiques i jurídiques investigades respecte a les quals s’ha sol·licitat informació bancària, interessem que es requereixi l’esmentat Grup Policial [UCO adscrita a Fiscalia] perquè emplacin amb urgència l’estudi de traçabilitat i presentin, en el menys temps possible, un informe d’avenç que permeti progressar en la investigació dels fets objecte de la causa, per aclarir-lo i determinar-ne els responsables. Interessem també que es requereixi la Guàrdia Civil perquè aportin l’original de tota la informació bancària que estan rebent al jutjat amb urgència, havent de quedar-se una còpia d’aquesta per dur a terme el seu informe".
Cap al 19 de setembre del 2024, la fiscal García Cerdá comença a sol·licitar que s’aixequi el secret de la causa investigada. Entre les peticions del seu escrit torna a destacar que és necessari que es traslladin a la Fiscalia Anticorrupció les informacions de les entitats bancàries. I reitera l’interès per l’informe de l’UCO. "Interessem que se sol·liciti a la Guàrdia Civil que comuniquin l’estat de tramitació de l’informe sobre productes bancaris i se’n doni trasllat al Ministeri Fiscal. Això atès el temps transcorregut de la seva autorització i l’absència de constància de la presentació d’algun escrit de dació de comptes sobre aquell extrem".
El jutge Rus consulta amb la Guàrdia Civil. El 4 d’octubre del 2024, el jutge dicta una interlocutòria: "Assumint els arguments que exposa el Ministeri Fiscal, ens trobem en un moment en què queda per rebre l’informe de la Guàrdia Civil, la presentació del qual al jutjat sembla que serà imminent. Tenint en compte el temps que ha estat secreta la instrucció de la causa, sembla prudent esperar a la presentació del que podria ser l’últim atestat, i procedir a l’aixecament, si procedeix, una vegada analitzat l’esmentat atestat, per la qual cosa l’aixecament del secret, si bé no s’acordarà en aquest moment, s’acordarà en data pròxima".
Traçabilitat
El 19 de febrer del 2025, finalment, l’UCO presenta el tan esperat informe per al qual es va sol·licitar l’octubre del 2023 la informació dels comptes bancaris. Segons els agents de la Guàrdia Civil "la traçabilitat realitzada no mostra una operativa diferenciada o destacable en relació amb els fons ingressats per les societats gasistes en comparació amb altres abonaments efectuats per diferents empreses. Gran part d’aquestes entrades tenen com a destinacions els socis dels EUA [Equipo Económico, nom canviat més tard a Afteli] a través de transferències directes", assenyala.
El 22 d’abril del 2025, la fiscal García Cerdá demana al jutge "que s’interessi de la Unitat de Suport a la Fiscalia de l’AEAT que, previ trasllat de l’informe de la Guàrdia Civil 25/2025 de 19 de febrer del 2025, i els seus annexos, analitzin els comptes bancaris incorporats a aquest als efectes que concloguin els informes d’avenç que s’han incorporat a la causa, del 19 de maig del 2020 i 5 d’octubre del 2020". El jutge Rus, en efecte, dicta una interlocutòria el 12 de juny del 2025 en què demana a l’AEAT a la Fiscalia Anticorrupció, un informe sobre els comptes bancaris que estaven en poder de l’UCO. Resultat: l’informe del 23 de gener del 2026.
"Si en aquell moment – entre octubre del 2023 i gener del 2025 – hi hagués hagut un equip conjunt d’investigació en temps real amb l’AEAT i el corresponent accés a les seves bases de dades –declaració de l’IRPF de socis i partícips beneficiats del despatx EE-, fàcil hauria sigut desbrossar eventuals escenaris de defraudació fiscal, tipus agreujats de delicte contra la Hisenda pública i terminis de prescripció", assenyala una font coneixedora dels fets.
Amb tot, és a aquesta hora que resulta injustificable el forat negre amb què comencem aquesta informació: l’absència dels comptes bancaris del principal imputat. Un tal Cristóbal Montoro.
