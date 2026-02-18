Brussel·les investiga Shein pel seu sistema addictiu de venda
La Comissió ha sol·licitat informació al gegant xinès sobre l’oferta de joguines que "podrien constituir material d’abús infantil"
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va anunciar ahir l’obertura formal d’una investigació contra el gegant xinès de comerç online Shein al considerar que el seu disseny comporta "riscos" pel seu model de venda "addictiu". També va acusar l’empresa de vendre productes il·legals a la Unió Europea, com nines sexuals.
El mes de novembre passat, França va denunciar Shein i AliExpress per vendre nines sexuals amb aparença infantil. Dies després, la Comissió va anunciar que havia demanat explicacions al gegant xinès de venda online. Ahir, Brussel·les va confirmar que obre una investigació formal.
Però aquesta investigació és molt més àmplia. L’Executiu comunitari estudia diverses pràctiques de Shein que podrien suposar una violació de la llei de serveis digitals, que regula l’activitat de les grans tecnològiques en el bloc. La Comissió analitzarà la possible venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la plataforma i la seva falta de transparència.
Brussel·les considera que la venda de nines sexuals amb aparença de nenes "podria constituir material d’abús sexual infantil". La Comissió estudiarà els suposats sistemes que la companyia ha posat en marxa per limitar-ne la venda, després de la denúncia de diversos països. Però no només això, ja que la Comissió considera que es tracta d’un problema estructural.
"Sospitem que el sistema de Shein no està ben configurat per evitar [la venda de] productes il·legals, en general", van assegurar fonts comunitàries. "No ens centrem en l’incident específic de les nines infantils ni en l’arma que va passar a França", van afegir, "ens centrem en el sistema de Shein i en si les mesures implementades són suficients per evitar que aquests incidents ocorrin".
D’altra banda, l’Executiu va anunciar que també investigarà "el disseny addictiu" de Shein i quines mesures ha pres per mitigar els riscos associats. A Brussel·les li preocupa que els consumidors rebin punts o recompenses per les seves compres. També que existeixin jocs, notificacions contínues o fins i tot el sistema de scrolling, que incentiva els usuaris a quedar-se a la plataforma.
"Les característiques addictives podrien tenir un impacte negatiu en el benestar dels usuaris i la protecció del consumidor online", va apuntar la Comissió. És la segona vegada en tot just unes setmanes que Brussel·les qüestiona el disseny d’una plataforma xinesa. L’Executiu comunitari també considera perillós el disseny de TikTok i, en el cas de la venda online, investiga la també xinesa Temu.
A més, la Comissió Europea estudia el nivell de transparència dels sistemes de recomanació que Shein utilitza. Brussel·les ha al·legat que la plataforma ha de fer públics els paràmetres que utilitza i proporcionar als consumidors almenys una opció de fàcil accés que no passi per crear un perfil. A la pràctica, això implica que Shein recomana un o un altre producte a cada usuari, però aquests no poden saber per què.
Una prioritat
La Comissió es va comprometre a dur a terme una investigació "exhaustiva" i "amb caràcter prioritari", tot i que no va posar data límit. Brussel·les continuarà obtenint proves i sol·licitant informació, tant a la mateixa Shein com a tercers. En el procediment participarà, a més, el coordinador de serveis digitals d’Irlanda, seu de l’empresa xinesa a Europa.
L’obertura de la investigació permet a la Comissió prendre mesures cautelars. Això hauria estat sobre la taula en el cas de les nines sexuals, tot i que Brussel·les, de moment, ha optat per no fer-ho. Segons fonts comunitàries, les condicions perquè sigui possible prendre mesures cautelars són molt estrictes i no es donen en aquest cas.
Shein, mentrestant, pot prendre mesures per "reparar" els riscos a què apunta l’Executiu mentre duri la investigació. En un comunicat, l’empresa va assegurar que ha fet "inversions significatives" i ha adoptat mesures per reduir els riscos de la plataforma. Entre aquestes, va assegurar haver reforçat la protecció per als usuaris més joves, inclòs un sistema de verificació d’edat.
