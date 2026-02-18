Nou acord
Govern i Comuns pacten augmentar les ajudes al lloguer a rendes de fins a 36.000 euros
Amb aquest pacte, s’invertiran 100 milions d’euros més i s’actualitzarà el preu màxim dels lloguers
Quim Bertomeu
El Govern i els Comuns han forjat un nou acord per augmentar les ajudes al lloguer en el marc de la negociació per als pressupostos, i passen dels 200 milions d’euros actuals als 300 milions.
El pacte permetrà que es vegin beneficiades per aquestes ajudes fins a 50.000 llars, en el que era una de les condicions dels de Jéssica Albiach per donar llum verda als nous comptes públics, ha avançat 3CatInfo aquest dimecres i ha confirmat EL PERIÓDICO.
L’executiu i els morats han pactat modificar el límit d’ingressos màxims per accedir a aquestes ajudes: actualment era de 25.200 euros anuals (2,9 vegades l’índex de renda de suficiència de Catalunya) i passarà a ser de 36.000 euros (4,1 vegades l’IRSC). També s’actualitzarà el preu màxim dels lloguers, que podran ser coberts amb aquestes ajudes. Els Comuns proposen que en el cas de Barcelona se situï en els 1.135 euros mensuals i a la resta de Catalunya en els 855 euros mensuals.
D’altra banda, en matèria d’habitatge, les dues parts negocien la prohibició de les compres especulatives d’habitatge mitjançant una modificació de la llei d’urbanisme, element sobre el qual encara no han tancat un acord però que ja compta amb aval dels experts del Govern.
