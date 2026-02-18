El Govern i els Comuns pacten 100.000 noves beques menjador
L’acord per als pròxims dos cursos suposarà 100 milions per a l’erari públic i cobrirà un 30% d’alumnes
Quim Bertomeu
El Govern i els Comuns han pactat que la Generalitat atorgui 100.000 noves beques menjador en els pròxims dos cursos, una mesura que suposarà una inversió de 100 milions d’euros per a l’erari públic. Aquest acord es produeix en el marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat i acosta els Comuns als comptes, però no garanteix encara un sí definitiu. Aquest partit també exigeix al Govern que retiri la proposta de la Conselleria de Salut d’incentivar els centres d’atenció primària (CAP) per escurçar les baixes mèdiques.
Les 100.000 noves beques menjador s’introduiran en dos anys, 50.000 el curs 2026-2027 i 50.000 més el curs 2027-2028. Segons càlculs oferts per Albiach, això permetrà un salt de qualitat notable: si actualment hi ha un 18% d’alumnes coberts per les beques, pujarà fins al 30%. No obstant, es continuarà sense cobrir tots els alumnes que estan en risc de pobresa, ja que actualment aquesta xifra ascendeix al 36%.
En una compareixença des del Parlament, Albiach va defensar que aquesta no és només una mesura que repercuteixi positivament en la manutenció dels nens, sinó que també tindrà un impacte "positiu" en el seu rendiment acadèmic. "És una mesura bàsica que garanteix el rendiment acadèmic i el dret a la infància", va resumir. El 2024, segons l’oenagé Educo, les beques menjador arribaven al 15,5% de l’alumnat de Catalunya, mentre que el 32,5% de la infància estava en risc de pobresa i exclusió.
Albiach va anunciar tres mesures més pactades amb el Govern. La primera, incrementar en un 20% la plantilla de professionals destinats als centres de màxima complexitat, una "mesura de justícia" per afrontar les "situacions de risc i les realitats socials complexes" que viuen aquests equipaments. La segona, un "pla de xoc" per millorar la comprensió lectora dels estudiants a Catalunya, dotat de 27 milions d’euros. I, en tercer lloc, la creació de 60 nous grups de grau mitjà i bàsic de formació professional.
Compra especulativa d’habitatge
Per la seva banda, el Govern limitarà la compra especulativa d’habitatge a través de la llei d’urbanisme després de l’aval jurídic dels experts. Així, doncs, en plena negociació de pressupostos, accepta finalment la via que els Comuns van registrar el novembre passat al Parlament per posar límit al negoci dels pisos i fer front a la principal preocupació que manifesten tenir els ciutadans, que és l’accés a l’habitatge. Aquesta llei, va avisar Albiach, era "irrenunciable". Això, sí, l’Executiu anticipa que faran falta altres modificacions legals tangencials per apuntalar la mesura, informa Sara González.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Una bombona de gas del riure, principal hipòtesi de l’incendi de Manlleu en què han mort cinc joves
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips