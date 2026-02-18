El Govern endurirà la llei perquè els corruptes tornin el que han robat
El Consell de Ministres aprova l’Agència Independent d’Integritat Pública anunciada després del cas Cerdán i endureix la llei de finançament de partits
Iván Gil
Més de mig any després del seu anunci, el Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte de llei d’integritat pública per crear una agència independent centrada en la prevenció de la corrupció. Es tracta d’una de les mesures estrella del pla anticorrupció que Pedro Sánchez va posar sobre la taula després de l’entrada a la presó de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, i per les quals va empènyer Sumar.
La norma, que pretén incloure tot el "cercle de la corrupció", endureix les penes a empreses corruptores, elevant les penes màximes d’inhabilitació i de contractar amb l’Administració de 15 a 20 anys. Així mateix, hi haurà una llista negra d’aquestes empreses amb un registre "públic i accessible" i serà obligatori que la titularitat i les successives transmissions siguin traçables en el Registre Mercantil.
En l’àmbit dels partits polítics, es redueix el llindar per a l’obligatorietat de la notificació al Tribunal de Comptes de donacions per part de partits polítics i les seves fundacions, segons va explicar la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda –el departament proponent de la norma–, María Jesús Montero. Aquest llindar se situarà en els 2.500 euros, en lloc dels 25.000 actuals, aparellant un augment de les sancions a les organitzacions que no donin compte d’aquestes donacions en el termini d’un mes. Concretament, es doblaran les sancions segons el règim actual. Així mateix, la llei obligarà els partits a fer auditories externes i independents dels seus comptes.
Organisme independent
L’Agència Independent d’Integritat Pública es concep com a "òrgan central de prevenció, supervisió i persecució de la corrupció". En aquest eix del pla anticorrupció s’hi va incloure l’impuls de la llei d’Administració oberta "per fomentar la participació ciutadana en la prevenció de la corrupció". A més, es preveuen exàmens aleatoris del patrimoni dels alts càrrecs, transformar el portal de contractació per utilitzar noves eines informàtiques i augmentar el control sobre el finançament i l’activitat dels partits.
Aquesta entitat assumiria les competències clau en matèria de prevenció, supervisió i planificació en l’àmbit de la lluita contra la corrupció i la integritat pública englobant les competències de diversos organismes estatals. Entre aquests, l’Oficina de Conflictes d’Interès, l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant i el Servei Nacional de Coordinació Antifrau.
La seva creació suposaria, en primer lloc, "la realització d’un mapatge d’organismes i funcions, amb l’objectiu de desenvolupar un procés de racionalització de l’ecosistema públic de lluita contra la corrupció". En una segona fase, segons recull el pla, "es determinaran les necessitats de coordinació, tant entre les agències existents a escala nacional com les possibilitats de coordinació a escala autonòmica amb els organismes descentralitzats".
Recuperació del que s’ha sostret
La nova agència comptaria amb facultats "per iniciar investigacions, supervisar el compliment de normatives clau (contractació pública, lobbies, conflictes d’interès, rendició de comptes) i articular mecanismes de protecció per a informants de corrupció". La seva posada en marxa requeriria una reforma legislativa que inclou la modificació de fins a sis lleis orgàniques.
Entre aquestes modificacions es tocarà també la llei general penitenciària perquè els condemnats per corrupció que no tornin les quantitats que s’han de reparar econòmicament no puguin progressar de grau. Fins i tot en cas d’insolvència, segons fonts del Govern, la pena s’haurà de complir íntegrament si no es produeix una reparació econòmica. Fins ara, aquesta era una facultat discrecional del tribunal, que prenia la decisió després d’investigar si existia ocultació de béns o insolvència.
El Govern va presentar les mesures per intensificar els controls en l’Administració, els partits polítics i les empreses, com "augmentar l’impuls en la lluita contra la corrupció, cosa que s’ha fet en les últimes dècades", i per situar Espanya "a l’avantguarda" de la UE. Ho va fer en un context de crisi de confiança dels seus socis i acorralat per la corrupció en el PSOE. No obstant, no hi ha hagut urgència fins ara i la tramitació parlamentària d’aquesta norma és incerta, davant l’ajustada aritmètica del Govern en minoria.
Els terminis que maneja el Govern passen per aprovar la norma en segona volta abans de l’estiu per arrencar la seva tramitació al Congrés durant el pròxim període de sessions i que quedi aprovada abans d’acabar la legislatura. Montero confia en un suport "unànime" dels grups.
