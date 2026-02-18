Cas Montoro
Hisenda desconfia de la «cridanera amortització d’una hipoteca» per Montoro amb els ingressos coneguts
Els investigadors adverteixen a la Fiscalia que no s’han facilitat els comptes bancaris de l’exministre i el seu germà, i apunten a pagaments d’Equipo Económico
Cristina Gallardo
Hisenda adverteix la Fiscalia Anticorrupció i el jutge del cas Montoro de «la cridanera amortització d’una hipoteca» de 300.000 euros per part de l’exministre d’Hisenda del PP respecte a la renda declarada durant els anys corresponents a aquest préstec.
Es tracta d’un dels aspectes destacats per l’Agència Tributària en l’informe, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, que ja està en poder del jutge del cas, Rubén Rus, en què els pèrits adverteixen que aquestes prevencions es realitzen sense que s’hagin facilitat els comptes bancaris de Cristóbal Montoro i tampoc del seu germà Ricardo, que apunten igualment a pagaments des del despatx d’Equipo Económico, fundat pel primer el 2006.
Segons Hisenda, l’exministre Montoro va ser titular únic d’un préstec hipotecari a Barckays Bank SA des de finals de març del 2005 fins al 2014. Els inspectors destaquen «la cridanera quantia amortitzada juntament amb el pagament d’interessos corresponents al període 2006-2008». La informació ha sigut obtinguda del model M196 (declaració informativa mensual de comptes) respecte dels saldos de l’exministre a data de 31 de desembre de cada exercici, així com del volum d’entrades i sortides de fons (a partir del 2015) conciliada amb els imports obtinguts de les diferents fonts de renda declarades.
«Amb aquestes dades es va apuntar que s’observarien ‘gaps’ que eventualment podrien revelar una aparent insuficiència de fons/estalvi per amortitzar els més de 300.000 euros declarats», concreta l’informe ja en mans del titular de la plaça número 2 d’instrucció del Tribunal d’Instància de Tarragona. En aquesta causa s’investiga una presumpta trama de tràfic d’influències per afavorir fiscalment empreses gasistes mitjançant modificacions legals a canvi de preu.
Transferències
Els investigadors insisteixen en el seu informe que «no han facilitat els comptes bancaris en què consta com a titular o autoritzat, i proposen novament que es consideri la conveniència d’obtenir-los». Malgrat aquestes limitacions, apunten a un conjunt de transferències al seu favor des d’Equipo Económico que sumen 137.338 euros entre març del 2007 i febrer del 2008, i apunten que aquesta última data és immediatament posterior a la desvinculació de l’exministre respecte a l’accionariat del despatx.
No obstant, segons el resum anual de retencions i ingressos a compte, Montoro hauria percebut retribucions d’Equipo Económico únicament el 2007 i per import de 200.000 euros (amb 70.000 euros de retenció) respecte a les anteriors transferències bancàries sota el concepte «Retrib. 2007 Presid.Consell MYA». (Entengui’s Montoro y Asociados, nom inicial del despatx investigat). La renúncia de l’exministre com a president del Consell d’Administració d’aquesta mercantil es va produir el 22 de gener del 2008.
Relació amb el despatx
A més, i segons la declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris i l’índex únic notarial, segons destaca Hisenda, Montoro hauria mantingut formalment la seva participació a Equipo Económico fins al 15 d’abril d’aquell any, per la qual cosa els pèrits apunten la conveniència «d’obtenir el full registral complet, escriptures de la seva transmissió de participacions i documentació complementària a les anteriors en relació amb el despatx investigat i les mercantils vinculades als socis d’aquest».
En aquest mateix epígraf de l’informe, i tal com va avançar aquest diari, els investigadors destaquen que la dona de Montoro, Beatriz Blánquez, va rebre dues transferències d’Equipo Económico, «que es van efectuar fora del període en què formalment Montoro havia abandonat ja aparentment l’accionariat del despatx. Una d’aquestes es va ingressar en un compte al BBVA l’octubre del 2008 per valor de 3.211 euros amb el concepte «transferències»; mentre que la segona, al mateix banc però el setembre del 2010, va ser de 6.238 euros
Percentatges d’accions
D’altra banda, i tal com ja va advertir l’informe realitzat per la policia judicial, Hisenda crida l’atenció sobre els preus de venda de les accions sobre el repartiment de fons efectuats per Equipo Económico, així com «com crida l’atenció la percepció de fons per part d’alguns exsocis i els seus cònjuges que percebrien transferències tant en el moment de la seva sortida com posteriorment i que superarien el percebut segons els comptes facilitats».
A títol d’exemple, Hisenda destaca les transferències de fons obtingudes per la també imputada Pilar Platero, que superen els 349.000 euros, en la seva condició de sòcia amb un 2% del capital d’Equipo Económico entre juliol del 2009 i gener del 2012.
«Crida l’atenció la percepció d’aquest import amb una titularitat del 2% del capital social en comparativa amb el localitzat en els comptes facilitats com a percebut pel senyor Montoro, que va arribar a ostentar un 30% de la mercantil investigada, sense que es localitzin dades que dilucidin aquesta divergència», apunta l’informe d’Hisenda, que afegeix que Platero va ser assessora de l’exministre entre el 2002 i el 2003 i cap de gabinet de Ricardo Martínez Rico quan aquest va ostentar el càrrec de sotssecretari d’Hisenda. Posteriorment, el desembre del 2016, «va ser nomenada directora de la SEPI», afegeix el document al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Beneficiari ocult
I tot això, insisteix Hisenda, considerant que en els comptes del despatx «s’han localitzat nombrosos xecs, transferències, amortitzacions de préstecs, targetes bancàries, operacions a l’estranger i plans de pensions/assegurances de vida els detalls i beneficiaris de les quals no han sigut facilitats».
Així, detallen pagaments «per import superior a 2.300.000 euros en més de 400 xecs i ingressos per import superior a 4.100.000 euros en més de 300 xecs en els comptes facilitats del despatx investigat, els seus principals socis i les seves societats vinculades», així com «pagaments recurrents del despatx investigat en el període 2006-2019 sota conceptes bancaris inherents al pagament de primes d’assegurances de vida/pensions per un import total superior a 840.000 euros».
Destaquen finalment una transferència concreta «en divises» efectuada el 13 de març del 2008, és a dir «coetània a la sortida formal del senyor Cristóbal Montoro Romero de l’accionariat de la mercantil investigada» amb destinació a un compte a Wells Fargo Bank ubicat a San Francisco (EUA). «Segons el concepte, el beneficiari d’aquest traspàs seria la mateixa mercantil investigada, i se sotmet a consideració la conveniència d’obtenir informació ampliada sobre titulars, beneficiaris i moviments d’aquest compte als EUA», conclouen els investigadors en el seu informe.
Germà de Montoro
Els investigadors fan notar que, segons la informació facilitada en l’impost de societats, el germà de l’exministre Cristóbal Montoro va ser soci d’Equipo Económico entre desembre del 2007 i setembre del 2012, per la qual cosa «fons contaminats» procedents de l’empresa de gasos industrials Abello Linde li van arribar «quan no ostentava aquesta condició». L’Agència Tributària afegeix que no pot determinar la destinació donada a aquests fons, perquè els comptes de Ricardo Montoro també formen part dels que no han sigut facilitats a la Unitat de Suport d’Anticorrupció per estudiar-los.
Els investigadors insisteixen que els socis d’Equipo Económico no van rebre el percentatge que els corresponia. Així Ricardo Martínez Rico i Francisco Piedras «percebrien un menor import del que els correspondria pel seu percentatge de participació», mentre que Ricardo Montoro (germà del ministre investigat que rep un 2,1%, percentatge similar al que podria haver-se quedat orfe segons les dades de l’M200 en els termes assenyalats en informes precedents).
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà