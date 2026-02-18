Illa descarta una crisi de govern i una qüestió de confiança
El president s’obre a "reforçar" la conselleria de Paneque i afirma que les baixes només es donaran per criteris mèdics
Sara González
Ni hi haurà crisi de govern ni se sotmetrà a una qüestió de confiança. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va voler ahir deixar clar que la seva tornada al comandament de la Generalitat després d’un mes de baixa mèdica just quan el Govern afronta el pitjor moment des que va començar la legislatura no es traduirà en cap canvi de consellers ni en cap decisió de risc al Parlament. Després del desgast pel caos a Rodalies, que ha coincidit amb vagues de professors, metges i agricultors, amb la gestió de temporals de pluja i vent i amb l’inici de la negociació de pressupostos, l’única concessió que està disposat a fer el president, segons va explicar en una entrevista a TV3, és la de "reforçar" la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la batuta de la qual porta Sílvia Paneque.
Illa va tancar files amb la consellera que està lidiant amb la barrabassada ferroviària malgrat que l’oposició ha exigit la seva dimissió i fins i tot ERC va votar a favor que fos apartada, mentre els Comuns es van abstenir. "Tinc confiança en Paneque i està gestionant bé totes les seves carpetes", va defensar el president. No obstant, els socis d’investidura han assenyalat que sobre ella no només recauen els trens, sinó també el gran repte de l’habitatge i de la transició ecològica, de manera que han plantejat que es redimensioni el departament. El cap de la Generalitat també va rebutjar restar-li atribucions, però va deixar caure que, "si en algun moment cal reforçar els equips", ho faran.
Negociació
Especialment taxatiu va ser també a l’hora de rebutjar la qüestió de confiança que Junts ha plantejat. "No sento que estigui en dubte la confiança que em van donar en la investidura", va afirmar amb referència a ERC i els Comuns. De fet, el Govern està "intensificant la negociació" dels pressupostos amb el grup de Jéssica Albiach i espera poder asseure’s aviat també amb els republicans una vegada s’encarrili el consorci d’inversions, assumpte que el president va assegurar que s’ha "prioritzat", i la recaptació de l’IRPF. "Faré tot el que hagi de fer per dotar el país d’uns pressupostos", va prometre, malgrat no concretar quan hi pot haver fumata blanca.
Sí que va compartir un missatge clar sobre una de les polèmiques que han revoltat ERC, els Comuns i la CUP, que és el pla d’incentius als CAP: "L’únic criteri pel qual es decidiran les baixes serà estrictament mèdic, desmenteixo que siguin incentius per escurçar-les".
