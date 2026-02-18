L’Iran assegura acostar-se a "un acord" amb els EUA tot i el desplegament militar
Teheran i Washington celebren la segona tanda de diàleg sobre el contenciós nuclear
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i els Estats Units estan "en el camí d’arribar a un acord" en el futur. Així ho va assegurar ahir, després de la segona ronda de negociacions, el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, que es va mostrar molt optimista d’arribar a un acord en el futur que serveixi per evitar una nova guerra al Pròxim Orient.
En l’actualitat, els EUA tenen destinada una considerable part de la seva flota naval envoltant les costes de l’Iran. "Les discussions han sigut completament serioses, i l’atmosfera ha sigut més constructiva que en la primera ronda. Estem d’acord en uns principis i començar a esbossar un text per a un potencial acord. El camí cap endavant és clar. Redactar el text serà difícil, però ens hi hem posat", va declarar Araghchi a la premsa iraniana sortint de la reunió.
La trobada va ser indirecta: va tenir lloc a l’ambaixada d’Oman a Ginebra i, com en la primera ronda de negociacions fa dues setmanes, el ministre omanita d’Exteriors va intercanviar missatges entre les dues delegacions durant les quatre hores que va durar la reunió. L’Iran va ser representat pel mateix Araghchi, mentre que els EUA ho van ser pel cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Donald Trump, Jared Kushner.
Tots dos, Witkoff i Kushner, van participar després de la trobada amb Araghchi en les negociacions de pau entre Ucraïna i Rússia, que també van tenir lloc ahir a la ciutat suïssa.
Les negociacions entre iranians i nord-americans, però, van durar menys que en la primera reunió, un mal senyal segons els experts. Després de la trobada, de fet, el líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, va llançar missatges bel·licistes –clarament contraris a les declaracions més positives d’Araghchi–, en anglès i per mitjà de les xarxes socials.
