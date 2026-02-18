Les empreses d’Ucraïna es traslladen a l’oest del país, lluny del front bèl·lic
La reubicació de centenars de companyies, que s’orienten cap a Europa, està alterant el mapa econòmic del territori i planteja el risc a mitjà termini d’una nació a dues velocitats
Ricardo Mir de Francia
Quan el fabricant de camions de bombers més gran d’Ucraïna va despertar de la commoció inicial per la invasió russa a gran escala de fa gairebé quatre anys, el front de batalla estava a només 10 quilòmetres de la planta de producció al nord del país. El seu CEO estava fora d’Ucraïna. Els seus treballadors, de permís cuidant les seves famílies. La guerra, no obstant, no tenia cap intenció de donar-los un respir. "Tant la Cambra de Comerç com el Govern ens van recomanar traslladar la fàbrica lluny del front. Però ni els treballadors volien marxar ni semblava gaire factible mudar-se enmig dels bombardejos", recorda ara Kaluhin Hennadyi, el mànager de l’empresa. "Al final vam tenir en compte l’experiència de moltes de les empreses del Donbàs: les que no se’n van anar el 2014 van acabar vivint sota l’ocupació russa", afegeix des d’un petit despatx decorat amb un enorme quadre, amb el trident de l’escut ucraïnès flanquejat per dos sants ortodoxos.
La reubicació de Pozhmashyna –com es diu la companyia– en plena ofensiva russa sobre Txerníhiv va ser una missió hercúlia. Amb 900 treballadors i una facturació de milions d’euros, va haver de desmantellar en unes quantes setmanes totes les seves instal·lacions i carregar-les a 28 vagons de tren. "No sabíem on anar però vam rebre molta ajuda", reconeix Hennadyi. Tant la companyia estatal de correus com els ferrocarrils ucraïnesos els van oferir transport gratuït i el seu nou destí a l’oest del país es va encarregar de proveir allotjament per als seus treballadors i una gegantina nau industrial en desús per començar de nou. "Va ser un bon desenllaç provocat per unes males circumstàncies. No ens en penedim, ens ha anat bé des d’aleshores", afirma el mànager. Des de la seva reubicació a Lviv ha passat a produir maquinària agrícola i equips per al desminatge. Una part substancial del que produeix ara ha passat a exportar-lo al mercat europeu. El seu és lluny de ser un cas aïllat. Centenars de companyies ucraïneses s’han trasllat a l’oest del país des de l’inici de la invasió russa fugint de les zones més castigades per la guerra, una dinàmica que està alterant el mapa econòmic d’Ucraïna. Moltes s’han establert a la regió de Lviv, fronterera amb Polònia i allunyada de les zones del front.
"Per a moltes empreses ha sigut una qüestió de supervivència per evitar la fallida o la destrucció del seu negoci", explica Andrí Pavliv, el responsable del foment empresarial en la municipalitat de Lviv. "Les regions de l’oest són més segures, són més a prop d’Europa i, com succeeix en el nostre cas, compten amb mà d’obra qualificada. Tenim moltes universitats i ens hem convertit en un hub humanitari, tecnològic i logístic", afegeix Pavliv. Molt ha canviat als seus carrers des dels primers mesos de la invasió. Els punts de control militar han desaparegut dels accessos a la ciutat i els parapets que cobrien moltes façanes només es mantenen en alguns edificis relacionats amb la seguretat. La ciutat que es desvivia llavors per ajudar els desplaçats i els militars amb legions de voluntaris i cues als centres de reclutament s’ha acostumat a una nova normalitat una mica menys angoixant. Amb ella han cessat també en gran mesura les evacuacions d’emergència d’empreses estratègiques.
"Llavors moltes companyies ens trucaven desesperades. Necessitaven magatzems, ajuda financera, allotjament per als seus treballadors...", explica Pavliv. "Des de fa algun temps les empreses que arriben busquen principalment diversificar riscos i expandir el seu negoci orientant-se cap a Europa perquè Rússia, que solia ser el principal mercat de les que operaven a l’est, és ara fora del seu abast".
Les regions occidentals competeixen ara en l’atracció d’empreses de les regions assetjades per la guerra amb incentius fiscals, crèdits avantatjosos o espai als parcs industrials. Però cada vegada tenen més problemes per acomodar-les per qüestions d’espai i per les dificultats per trobar mà d’obra, una constant a tot el país. Amb centenars de milers d’ucraïnesos servint a l’Exèrcit i milions de refugiats fora del país, les necessitats de mà d’obra són apressants. D’acord amb un estudi recent, el 60% de les empreses ucraïneses tenen dificultats per cobrir els seus llocs de treball.
A Lviv no només s’han mudat moltes empreses, sinó institucions com l’Escola d’Arquitectura de Khàrkiv, una universitat privada del nord-est del país. Les seves aules i despatxos ocupen ara espais en desús de l’Acadèmia d’Art. Des de la vella cantina a les antigues latrines, avui reconvertides en un centre acadèmic vibrant. "Els russos van ocupar gairebé la meitat de la ciutat, era impossible seguir amb les classes", explica la seva directora, Irina Matsevko. "Diverses universitats estrangeres es van oferir a acollir els nostres professors i alumnes, però vam decidir quedar-nos a Ucraïna per responsabilitat social. Pensem que és la nostra obligació preparar les noves generacions perquè treballin en la recuperació del país una vegada acabi la guerra", afegeix la directora i historiadora.
Un est i sud-est devastats
A ningú se li escapa el risc que s’acabi creant una Ucraïna a dues velocitats. Amb un oest econòmicament pròsper i desenvolupat –molt connectat amb Europa– davant un est i sud-est devastats per la guerra o parcialment ocupats per les tropes russes, com passa ara.
"La reconstrucció serà tot un desafiament perquè moltes empreses s’han traslladat a l’oest. Les autoritats a Khàrkiv o Dnipró han de pensar com atraure de tornada la seva gent i les seves companyies", afirma Matsevko. Però afegeix un altre element: la greu crisi demogràfica que enfronta el país, no només per la guerra sinó per la seva baixa natalitat, similar a la d’altres països europeus. "Ucraïna ha de començar a pensar quines parts del país hauran de ser reconstruïdes i quines parts s’hauran de tornar a la naturalesa. Amb la demografia actual és possible que no tingui sentit mirar de reconstruir-ho tot".
