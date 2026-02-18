Mor el reverend Jesse Jackson, líder dels drets civils als EUA
El dirigent, de 84 anys, va tenir Martin Luther King com a mentor i va agafar el relleu de la lluita per la igualtat entre blancs i negres en un país segregat
Irene Benedicto
El reverend Jesse Jackson, històric dirigent del moviment pels drets civils als EUA, va morir ahir als 84 anys. Deixeble de Martin Luther King, va continuar amb la seva missió després de ser assassinat i es va presentar fins a dues vegades a la presidència dels EUA, molt abans de l’elecció de Barack Obama el 2008. Amb un carisma, una oratòria i una energia i ambició fora del que és comú, es va convertir en un referent moral i polític que va liderar el país en una etapa de transició entre els anys encara recents en què es podia discriminar per llei –la coneguda com a Jim Crow era– i l’ascens al poder polític dels ciutadans negres, que encara tardaria dècades a arribar però que va ser possible gràcies a la persistència de la seva generació.
La seva família es va limitar a dir que "se n’ha anat en pau" i el va acomiadar com un "líder servidor" que deixa un llegat de defensa de la justícia i la igualtat des del moviment pacífic i l’amor. No es va comunicar una causa concreta de la mort, tot i que feia una dècada que tenia un diagnòstic de paràlisi supranuclear progressiva, una malaltia neurodegenerativa i més recentment Parkinson.
Per entendre la dimensió del llegat de Jackson, cal fixar-se tant en la mobilització al carrer com en el canvi manifestat a les urnes. La seva visió expansiva sobre la igualtat d’oportunitats va obrir pas a noves converses dins del mateix Partit Demòcrata. La visió d’una coalició multiracial i progressista en què hi hagi lloc per a tothom va ser un element crucial perquè, primer el partit i després el país en conjunt, elegissin el primer president negre dels EUA.
De la segregació al lideratge
Nascut el 8 d’octubre de 1941 a Greenville (Carolina del Sud), Jackson va créixer al sud segregat i aviat va convertir experiències personals en combustible polític. Als 18 anys, va aconseguir una beca esportiva que el va portar a la Universitat d’Illinois, però va ser la seva pulsió activista i no l’esport el que li va marcar el camí. El 1960 va participar en una protesta pacífica a la biblioteca pública de la seva ciutat natal, en una acció que va acabar amb arrestos però que va arribar a ser la primera de moltes que es traduiria en un canvi real: va aconseguir el final de la segregació racial del sistema bibliotecari, mesos després.
Més endavant es va traslladar a la universitat històricament afroamericana North Carolina A&T, a Greensboro, on va combinar estudis de sociologia, esport i lideratge estudiantil. En aquells anys, les segudes com a protesta pacífica i les campanyes locals van modelar el seu estil: organització, pressió pública i una lectura estratègica de la negociació. En la primera meitat dels 60, va conèixer Martin Luther King júnior, que es va convertir en el seu mentor i el va incorporar a la Southern Christian Leadership Conference després de les famoses marxes de Selma. Jackson va centrar bona part de la seva feina en l’anomenada operació Graner, un programa de justícia econòmica que impulsava l’ocupació i la contractació de persones negres mitjançant pactes amb empreses i boicots coordinats des de les esglésies.
Aquest recorregut va quedar marcat per un episodi que l’acompanyaria sempre: Jackson va ser al Lorraine Motel de Memphis el 4 d’abril de 1968, quan King va ser assassinat. A partir de llavors, el seu paper es va reconfigurar sense abandonar el nucli del moviment: ampliar aliances i traduir drets en condicions materials.
El 1971 va fundar l’organització de drets civils People United to Save Humanity, orientada a millorar les oportunitats econòmiques i educatives de la comunitat negra. Amb el temps, aquesta estructura es va integrar en el paraigua més ampli de la Rainbow Push Coalition, de manera que va aconseguir més palanca per pressionar per la igualtat educativa i econòmica, i amb programes de beques i suport a famílies en risc d’exclusió.
El salt a la política
Jackson va fer el salt a la política nacional amb la seva candidatura a la nominació demòcrata el 1984, i ho va tornar a intentar el 1988, quan va obtenir un resultat especialment sòlid. Ell mateix va recordar anys després els dubtes que va tenir, inclosos dins de la comunitat afroamericana, sobre la viabilitat d’un candidat negre en una carrera presidencial.
Al cap de dues dècades, l’arribada de Barack Obama a la Casa Blanca va ser llegida com a part d’un trajecte en què Jackson havia traspassat límits. En paral·lel, ja a la pandèmia, va tornar a situar el focus en les desigualtats sanitàries i en com la història d’esclavitud, segregació i discriminació continuava influint en resultats de salut. L’any 2000 va rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat, el reconeixement civil més important dels EUA, per dècades de feina.
