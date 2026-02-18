Nou detinguts per la pallissa mortal a un militant ultra a Lió
Leticia Fuentes
La mort de Quentin Deranque, un jove de 23 anys pertanyent a un grup d’extrema dreta, ha obert una nova esquerda, ha revifat el debat sobre la violència política a França i ha incendiat la precampanya de les eleccions municipals del març. Ahir la policia va detenir nou persones vinculades suposadament amb l’agressió del jove que va morir dijous a Lió, després de rebre una pallissa de militants d’extrema esquerra.
Els detinguts estan acusats de participar en el linxament de Deranque i ara s’enfronten a càrrecs d’"homicidi voluntari", "violència agreujada" i "conspiració criminal", tal com va informar la Fiscalia de Lió. Entre els arrestats hi ha l’assistent parlamentari del diputat de La França Insubmisa Raphaël Arnault, fundador de l’organització satèl·lit Jeune Garde (‘guàrdia jove’). Gràcies als vídeos gravats per tercers, els agents van poder identificar nou dels agressors. En les imatges es pot apreciar una desena de joves d’extrema dreta i extrema esquerra participant en una violenta batalla, que va sorgir durant la protesta per un acte de l’eurodiputada francopalestina Rima Hassan, de La França Insubmisa (LFI), a la Universitat de Ciències Polítiques.
Crim "manipulat"
Les sospites de la policia sobre la implicació de Jeune Garde en la pallissa mortal sembla que es van confirmant. Per al ministre de Justícia, Gérald Darmanin, no hi ha dubtes, "l’extrema esquerra ha assassinat" Quentin Deranque, mentre que per al líder de La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, es tracta d’un relat del crim "manipulat", per mostrar fins ara el seu recolzament a aquest col·lectiu.
Aquest assassinat es produeix a les portes de les municipals a França que tindran lloc del 15 al 22 de març, i després que el ministre de l’Interior, Laurent Nuñez, qualifiqués en una carta el partit de La França Insubmisa d’"extrema esquerra".
