Negociació dels pressupostos
El Govern i els Comuns acorden un xec menstrual i de preservatius per a joves de fins a 25 anys
Seran 25 euros a l’any per a cada xec, cosa que suposarà 25 milions d’euros per a les arques de la Generalitat
El Govern limitarà la compra especulativa d’habitatge a Catalunya a través de la llei d’urbanisme
El Govern i els Comuns pacten 100.000 noves beques menjador a les escoles en els pròxims dos anys
Quim Bertomeu
Si s’aproven els pressupostos de la Generalitat d’aquest 2026, totes les «persones menstruants» de Catalunya d’entre 12 i 25 anys rebran a partir d’ara un xec de 25 euros a l’any per comprar productes per a la menstruació. Així ho han acordat el Govern i els Comuns en el marc de la negociació dels comptes, en què també han pactat un altre xec anual de 25 euros per a joves d’entre 16 i 25 anys per comprar preservatius.
L’encarregada de fer l’anunci ha sigut la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha presentat el xec menstrual com una mesura per fer avançar la igualtat entre homes i dones. «Des de la primera regla fins a la menopausa, això és una despesa extra cada mes que els homes no tenen. És una mesura per avançar en equitat», ha dit en una compareixença aquest dimecres des de la seu del seu partit.
El Govern de Pere Aragonès (ERC) ja va posar en marxa una mesura similar, quan va impulsar la gratuïtat de productes menstruals reutilitzables, com les copes. Ara, els Comuns plantegen que aquest xec sigui per a productes menstruals de tot tipus, és a dir, també els no reutilitzables. La idea, a més, és intentar que la quantitat del xec augmenti en els pròxims anys, igual que les franges d’edat que tinguin el dret a rebre’l.
Sobre l’altre xec, el que es podrà destinar a preservatius, els Comuns defensen que ha de servir per reduir les malalties de transmissió sexual, que estan creixent. «Tenim una joventut activa sexualment que no està utilitzant protecció. És una manera de fer pedagogia», ha exposat Albiach. Els dos vals tindran un cost per a l’erari públic de 25 milions d’euros.
Negociació en marxa
El dels xecs no és l’únic anunci dels Comuns en les últimes hores. Aquest dimecres també han explicat que han pactat noves ajudes al lloguer per valor de 100 milions. A més, dimarts van anunciar un pacte per augmentar en 100.000 més les beques menjador que la Generalitat entrega als alumnes en risc de pobresa. També va explicar un pla de xoc de 27 milions per fomentar la comprensió lectora.
Malgrat aquest degoteig d’anuncis, Albiach ha insistit que l’acord global no està tancat. Ha admès que s’estan «intensificant» les negociacions i que, quan fa falta, ella conversa amb el president Illa de manera directa, però que el pacte definitiu no es pot donar per fet. Els Comuns exigeixen garanties addicionals en mobilitat i habitatge i retirar la proposta del Govern per incentivar la reducció de les baixes mèdiques als CAP.
La líder dels Comuns ha fixat com a condició sine quan non que que el Govern es comprometi a tenir en sis mesos màxim una llei per limitar la compra especulativa d’habitatge. Les dues parts de la negociació estan d’acord que aquesta mesura s’ha de vehicular a través d’una reforma de la llei d’urbanisme, però discrepen sobre la lletra petita. No n’ha volgut donar més detalls per, ha dit, no interferir en les converses.
