Vox descol·loca la dreta amb el seu pla antiburca però fracassa al Congrés
Miguel Ángel Rodríguez
Vox va fracassar ahir en el seu intent, el primer, de prohibir l’ús del burca i el nicab en espais públics i tipificar com a delicte la imposició. El que sí que van aconseguir els de Santiago Abascal és descol·locar tots els seus competidors en la dreta política –espanyola i nacionalista– a l’elevar el debat al ple del Congrés, on la norma que impulsaven, que només va rebre el vistiplau del PP i Vox per iniciar el tràmit, va decaure. Els populars van reivindicar que estan en plena sintonia amb la mesura i que la van incloure en la seva ponència nacional del 2025; Junts va fer el mateix, tot i que es va veure obligat a oposar-s’hi al provenir de la ultradreta "anticatalana", i el PNB, per no quedar-se enrere, va plantejar crear una subcomissió per estudiar com abordar la situació.
A primera hora del matí d’ahir, Vox guardava encara alguna esperança que la seva iniciativa pogués prosperar. Diumenge, la portaveu del PP a la Cambra baixa, Ester Muñoz, havia anunciat ja el vot favorable de la seva formació. "El PP i Vox s’han d’entendre", va dir, i el sí a la proposició de llei dels d’Abascal era un gest de bona confiança. Però era necessari el vistiplau de Junts –més coincident amb el PP i Vox en les votacions– o del PNB per superar l’examen i iniciar el recorregut parlamentari.
Posició clara
Poc va durar aquesta aritmètica en potència. "Ni burca ni Vox", van ser les quatre paraules que escollien els postconvergents per deixar clar que estan a favor de prohibir l’ús del burca i del nicab per les dones, però que no ho farien donant suport a la proposició de llei de Vox. Amb totes les cartes sobre la taula, i la derrota de Vox ja clara, el debat en el ple del Congrés ha servit per deixar clares les línies argumentals. Començant per totes les formacions d’esquerres, que han carregat contra el "racisme" que desprèn la iniciativa ultra.
