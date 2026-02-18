ALIANÇA D’ESQUERRES
Yolanda Díaz no acudirà a l’acte de rellançament de Sumar: "És el moment de les formacions polítiques"
La vicepresidenta declina finalment la seva assistència després de dies d’incògnita i en una decisió d’última hora
Ana Cabanillas
Yolanda Díaz serà l’única ministra de l’ala minoritària del Govern que no serà a l’acte de refundació de Sumar aquest dissabte 21 de febrer al Círculo de Bellas Artes (Madrid). La vicepresidenta segona ha confirmat no assistirà al llançament de la nova coalició, on IU, Más Madrid, Comuns i Movimiento Sumar escenificaran el seu compromís de concórrer junts a les pròximes generals. La decisió d’última hora arriba després de dies mantenint la incògnita. "No seré a l’acte d’aquesta tarda ni al de dissabte", ha dit, en referència a l’acte de Gabriel Rufián aquest dimecres a Madrid —a la mateixa hora participa en Diálogos (Im)posibles d'El Periódico— i al dels partits de Sumar.
Així s’ha pronunciat en una entrevista a Al Rojo Vivo, de La Sexta, on ha justificat la seva absència en el fet que "és el moment de les formacions polítiques", distanciant-se així de les dinàmiques orgàniques. Una manera de deixar llast de les lluites entre partits i intentar preservar la seva figura institucional, com ja va fer a l’estiu del 2024, després del fiasco de les europees, quan va dimitir del seu càrrec al partit però es va mantenir al Govern.
Sobre les raons que la porten a absentar-se dissabte, ho ha argumentat en el fet que els partits "estan traçant un full de ruta que jo espero que serveixi per mobilitzar l’esquerra", ha assenyalat, abans d’advertir que "no va de sigles ni de noms", sinó de "canviar l’estat d’ànim". Ha defensat així la seva posició de mantenir-se en segon pla, almenys de moment, fins que l’espai acabi de reorganitzar-se.
"És molt important el que es pot forjar avui a Espanya", ha justificat a l’entrevista, abans d’assenyalar que "és tan important, que la ciutadania necessita donar una mica de temps a les formacions polítiques per decidir què volen fer i generar esperança". "Hem de trencar una dinàmica de l’estat d’ànim de la gent progressista del nostre país", ha argumentat. "Els desitjo molta sort a l’acte d’avui i al de dissabte", ha continuat, després d’insistir que tampoc no serà a l’acte d’aquest dimecres a la tarda protagonitzat per Gabriel Rufián. Li coincideix en horari amb un acte d’EL PERIÓDICO al Círculo de Bellas Artes.
Díaz aclareix finalment la incògnita, després de dies envoltada de dubtes, segons fonts pròximes. La setmana passada el seu entorn preveia la seva assistència quan es va prendre la decisió que els ministres acudissin a l’acte, tal com va avançar EL PERIÓDICO. El silenci de la dirigent ha generat gran desconcert en el seu propi partit i en la resta de forces de la coalició; en les últimes hores, algunes veus de Sumar apuntaven que la també ministra de Treball podria finalment fer-se enrere.
Qui sí que hi acudiran dissabte són la resta de ministres: el de Cultura, Ernest Urtasun; el de Drets Socials, Pablo Bustinduy; la de Sanitat, Mónica García; i la d’Infància i Joventut, Sira Rego. També hi intervindran representants dels quatre partits de la coalició, com va avançar aquest mitjà. El coordinador federal d’IU, Antonio Maíllo; la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández; a més de representants dels Comuns i de Más Madrid, sense descartar que en nom d’aquestes formacions hi intervinguin els ministres Urtasun i García.
Díaz denuncia "atacs d’homes"
La vicepresidenta segona ha evitat aclarir si optarà de nou a ser candidata a les pròximes generals, sense confirmar ni descartar res, assegurant que "no és el moment de noms, no s’arregla res parlant de noms". Així, va assenyalar que "de vegades, en els nostres espais agrada més parlar de noms que de projectes". Preguntada per si té decidida la seva decisió sobre continuar al capdavant o no de la coalició d’esquerres, Díaz ha eludit la pregunta. "Seria imprudent si digués això. Crec que és el moment dels espais", ha apuntat.
"Jo demano a la ciutadania progressista que hi assisteixi, que es mobilitzi, que faci propostes, que s’entusiasmi i després, per descomptat, és clar que es parlarà de noms", ha argumentat. Sobre la qüestió de si repetirà com a candidata, ha insistit a eludir la resposta, assegurant que no responia "per responsabilitat i per respecte".
Sobre les consideracions de Maíllo, que va demanar "renovar" el lideratge de la coalició, Díaz ha denunciat els atacs rebuts en la seva trajectòria política. "Aquests anys he rebut atacs molt durs per part d’homes", ha criticat. "I fins ara mai no he respost a cap d’aquests homes". Preguntada per si s’hi incloïa Maíllo, ha assegurat que "és evident" i que "no concebo la política així".
En aquest sentit, ha defensat que "la manera de fer política és confrontar propostes polítiques". "A mi m’agradaria que les persones que m’estan criticant tot aquest temps, potser tinguin alguna proposta de país".
