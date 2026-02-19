Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Nova llei

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

La CUP presenta una llei per prohibir l’especulació amb l’habitatge i que tot Catalunya pugui ser zona tensionada

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una intervención en el pleno del Parlament

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una intervención en el pleno del Parlament / David Zorrakino - Europa Press

Carlota Camps

Barcelona

La CUP vol acabar amb la compra de segones residències a tot Catalunya. Sota la màxima d’«una família, una casa», els anticapitalistes plantegen que només es pugui adquirir una nova vivenda si és per destinar-la a «residència habitual i permanent». Així ho defensen en una proposició de llei que portaran al Parlament, que sí que permet comprar pisos o cases sempre que es destinin al mercat del lloguer i que s’utilitzin com a habitatge habitual de l’inquilí. A més, proposen limitar encara més els preus màxims. «Ara mateix, a la Cerdanya hi ha més habitatges d’ús residencial, de terceres, de quartes, de cinquenes residències que s’obren 15 dies a l’any, i allà ja no hi pot viure ningú. Aquest és el problema», ha assenyalat la diputada de la CUP Laure Vega en declaracions a la premsa.

Els anticapitalistes han presentat la seva pròpia llei al marge de la pactada entre el Govern i els Comuns, tot i que estan oberts al diàleg i no descarten presentar-los esmenes. La principal diferència entre les dues lleis és que la dels anticapitalistes veta la compra de segones residències, permesa en la dels Comuns, però és més laxa quant a la compra per a lloguer. La pactada amb l’Executiu, el marc de l’acord per als Pressupostos de la Generalitat, limita els pisos que pot tenir un ciutadà, tot i que els destini al lloguer, mentre que la dels cupaires no. Això sí, la de la CUP considera «zona tensionada» tot Catalunya a través de la divisió per vegueries i restringeix més el preu màxim.

Notícies relacionades

«Tenim gent que viu a l’‘Upper Diagonal’ que expulsa les persones que viuen a Nou Barris i que no deixa que la gent dels pobles del Pirineu pugui viure allà també. No es poden permetre continuar comprant cases en pobles on pràcticament ja no viu ningú fins que no arribem a un punt en què tothom tingui un lloc on viure», ha sentenciat Vega.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  2. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  3. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  4. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  5. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  6. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  7. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  8. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat

La Fundació Alícia rep un premi a la millor iniciativa en el foment d’alimentació i salut

La Fundació Alícia rep un premi a la millor iniciativa en el foment d’alimentació i salut

Agermanament a quatre mans: l’especialitat de piano de la Seu i Solsona es fonen en un intercanvi cultural

Agermanament a quatre mans: l’especialitat de piano de la Seu i Solsona es fonen en un intercanvi cultural

Els grans tenidors només podran comprar edificis per a lloguer assequible i no per especular a Catalunya

Els grans tenidors només podran comprar edificis per a lloguer assequible i no per especular a Catalunya

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

Els agents rurals han més que duplicat les denúncies als espais protegits del medi natural de la Catalunya Central en un any

Els agents rurals han més que duplicat les denúncies als espais protegits del medi natural de la Catalunya Central en un any

El vent ha provocat fins ara 4 actuacions lleus a la Catalunya Central

El vent ha provocat fins ara 4 actuacions lleus a la Catalunya Central

Koeman declararà en un judici contra el Barça per les comissions del fitxatge de Koundé

Koeman declararà en un judici contra el Barça per les comissions del fitxatge de Koundé
Tracking Pixel Contents