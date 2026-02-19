Normativa
La Generalitat esmena la regularització per incloure el català
Carlota Camps
El Govern ha presentat una esmena al reial decret de regularització de migrants aprovat pel Govern perquè s’inclogui el català. El conseller Francesc Xavier Vila va explicar la decisió en la primera reunió de seguiment del Pacte Nacional per la Llengua celebrada amb els partits i entitats que van firmar l’acord. La proposta, que haurà de ser acceptada pel Consell de Ministres, busca que en la primera renovació del permís de residència "es tingui en compte el coneixement del català". Així, es dona un any als migrants que ara s’acullin a la mesura perquè "s’iniciïn en l’aprenentatge de les llengües oficials de les diferents comunitats autònomes", segons expliquen fonts de l’Executiu.
La iniciativa preveu que sigui cada comunitat autònoma la que decideixi com "articula i acredita el coneixement lingüístic en el seu àmbit competencial". El Govern encara no ha detallat quin seria el requisit, si seria haver fet un curs de català o si s’hauria d’acreditar un cert nivell mitjançant un examen, però argumenta que l’objectiu és "reforçar la integració lingüística com a eina de cohesió social" i "consolidar el català com a llengua d’inclusió i de participació plena". Així mateix, el Departament de Política Lingüística es compromet a garantir una oferta adequada de cursos i materials d’aprenentatge de la llengua perquè siguin accessibles per a tots aquells que ho sol·licitin.
Actualment, el català ja és un criteri que la Generalitat té en compte a l’hora d’emetre els expedients d’arrelament social a Catalunya. Els tècnics encarregats valoren, per fer els seus informes, si els sol·licitants col·laboren en entitats socials, si han tingut fills al territori o si tenen coneixements de català. Aquest últim punt es demostra havent superat almenys un curs de 45 hores, o amb un test que fan els tècnics, que també entrevisten l’interessat i el seu entorn.
