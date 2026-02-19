Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compromisos pendents

El Govern central actua de «bisagra» entre Junts i Podem per desbloquejar la delegació de competències migratòries

Els socialistes miren d’esquivar els vetos creuats entre els seus socis mentre mantenen aquest primer trimestre com a termini per presentar els Pressupostos

El president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durant un ple del Congrés.

El president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durant un ple del Congrés. / José Luis Roca / EPC

Iván Gil

Madrid

El Govern ha començat a intercanviar papers amb Podem per intentar desbloquejar la llei de delegació de competències en immigració a Catalunya i complir aquest compromís amb Junts, segons confirmen fonts de la negociació dels dos costats de la taula. El veto dels quatre diputats morats va fer que la norma, presentada conjuntament pel PSOE i Junts, decaigués al sumar-se al rebuig del PP i Vox. A canvi que reconsideressin el seu vot en contra i s’obrissin a buscar un punt de trobada, el Govern va pactar amb la formació d’esquerres la regularització exprés de fins a mig milió de migrants.

Una finestra d’oportunitat en què, segons fonts socialistes de les negociacions, miren de situar-se com a «bisagra» entre Podem i Junts per esquivar els seus vetos creuats. La complexitat, no obstant, no és només que els de Ione Belarra volen eliminar les referències que consideren «racistes» tant del preàmbul com de l’articulat, sinó que al PSOE reconeixen la seva falta d’interlocució amb els postconvergents. Amb tot, confien a encaixar un text que acosti posicions entre els dos, sense renúncies en la base del projecte, que es va sotmetre a votació del Congrés el mes de setembre passat.

Des de Podem es limiten a traslladar que estan parlant amb el Govern per desbloquejar aquesta carpeta. La discreció autoimposada també des de l’Executiu té a veure amb evitar escenificacions durant el procés de negociació que tornin a empènyer les posicions de màxims. De fet, aquesta no és l’única carpeta bloquejada per la negativa dels morats a rebaixar el seu llistó.

Aquest mateix dimecres van mantenir una reunió al Congrés membres de l’Executiu i del grup parlamentari EH Bildu per donar seguiment al principi d’acord al qual van arribar per derogar alguns dels articles de la llei de seguretat ciutadana, comunament coneguda com a ‘llei mordassa’. Es va constatar en aquesta trobada la falta de suports per tirar endavant la reforma, principalment pel desacord de Podem. «Hi ha dificultats, no estan per a això», assenyalaven fonts de les negociacions.

A la Moncloa posen especial afany a tirar endavant la delegació de competències migratòries a l’entendre que ajudaria a acostar posicions amb Junts. Sobretot, de cara a la presentació dels Pressupostos. El termini continua sent aquest primer trimestre de l’any. A Hisenda asseguren que hi ha hagut avanços amb tots els grups, però reconeixen una «dificultat objectiva» amb els postconvergents. A l’Executiu també s’aferren a la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya davant la hipotètica aplicació de la llei d’amnistia, que permetria recuperar la relació.

Avanços en el consorci d’inversions

En el que tampoc hi ha hagut concrecions de moment és en la publicació de les balances fiscals, una altra de les picades d’ullet dirigides a Junts. A Hisenda al·ludeixen a la complexitat i reconeixen que no estan avançant al ritme que els agradaria. Sense que estiguin garantits els suports crucials de Junts, el Congrés votarà la setmana vinent el decret de l’escut social, després de treure els petits propietaris de la moratòria antidesnonaments per intentar atraure els independentistes.

Sobre el que sí que destaquen avanços des del Govern és en la negociació amb ERC per a la creació d’un consorci d’inversions. Es tracta d’una mesura inclosa en l’acord d’investidura («comissió d’inversions») i en la qual el Ministeri de Transports està treballant amb l’objectiu que si es crea aquest organisme paritari entre l’Estat i la Generalitat se centri a garantir l’execució i a millorar conjuntament la planificació d’infraestructures. A Hisenda continuen resistint-se a la delegació per a la recaptació de l’IRPF, i entenen que un acord respecte al consorci podria rebaixar la insistència dels republicans.

El Govern va encaixant les peces per recuperar la majoria de la investidura de cara als comptes públics, a falta de Junts. Per aquest motiu tenen la pretensió de continuar avançant en els acords d’investidura pendents amb aquesta formació, sense deixar de redoblar les cessions a altres socis. Des del finançament autonòmic pactat amb ERC a l’accelerada de les transferències de competències al PNB, que acumula la meitat de les aprovades aquesta legislatura, fins a la pròrroga de l’escut social acordat amb EH Bildu i la regularització de migrants amb Podem.

