La legislatura catalana
El Govern lliga el suport dels Comuns als pressupostos pendent d’ERC
Els republicans ultimen l’acord per crear amb l’Executiu central el consorci d’inversions i encarrilar els comptes del president Illa
La carpeta de l’habitatge, prioritària per al partit d’Albiach, se centra en ajudes i regulació
Júlia Regué
Salvador Illa encarrila els seus primers pressupostos amb el sí dels Comuns, però pendent encara de començar a negociar amb ERC, els vots dels quals són indispensables perquè siguin aprovats. El Govern i el partit de Jéssica Albiach han arribat a un acord per a uns nous comptes públics que permetin superar la pròrroga que s’arrossega des del 2023. El cap del Govern i la líder de les files morades es reuniran avui a les 11.00 hores al Palau de la Generalitat per firmar el pacte, que contempla una injecció de recursos en matèria de mobilitat, habitatge i educació.
La negociació s’ha tancat en 11 dies i la Generalitat ha assumit les principals demandes d’Albiach. La carpeta d’habitatge és la principal prioritat del partit, atès que també és la principal preocupació dels catalans, i se centra bàsicament en dos eixos: ajuts i regulació. Les ajudes al lloguer sumaran 100 milions d’euros més i arribaran als 300 milions perquè arribin a fins a 50.000 llars més a Catalunya. També pujarà el límit d’ingressos màxims que es fixa actualment per accedir a aquests ajuts fins als 36.279 euros per família i s’actualitzarà el preu màxim dels lloguers que podran ser coberts.
En paral·lel, el Govern continuarà intervenint en el mercat per limitar la compra especulativa d’habitatge, a través de la llei d’urbanisme, en zones amb la demanda tensionada després que els experts recalquessin que la mesura és "viable i constitucional". Segons l’acord, aquest tipus d’operació especulativa haurà de quedar limitada per llei a un màxim de sis mesos.
Suport de sindicats i patronals
Illa ha consolidat, alhora, el recolzament dels sindicats i les patronals en aquesta matèria, i com va avançar aquest diari, dilluns subscriuran l’acord que passa perquè la partida en vivenda a escala global serà d’almenys 900 milions d’euros, un 22% més que els contemplats en els últims comptes públics en vigor, informa Gabriel Ubieto.
Els esdeveniments han posat sobre la taula una nova prioritat: la mobilitat. Després del caos desfermat a Catalunya per la crisi de Rodalies, el pacte contempla que l’empresa mixta Rodalies de Catalunya assumeixi el traspàs de l’R1, com ja estava previst, però també que arrenqui el procés per fer-se càrrec de l’R3, l’R2 sud, l’R4 nord i l’R16. Alhora, la Generalitat assumirà l’execució d’obres a la xarxa ferroviària i la redacció de projectes, de la inversió dels quals s’encarregarà el Ministeri de Transports via comandes de gestió. El Govern també destinarà 21 milions d’euros a reforçar la xarxa d’autobusos, ja que el caos de Rodalies ha provocat que molts usuaris passin a la carretera.
Davant una nova vaga de professors, que continuen negociant millores salarials i més recursos per a l’escola inclusiva, segons el pacte s’incrementarà en un 20% la plantilla de docents destinats als centres de màxima complexitat, s’impulsarà un "pla de xoc" per millorar la comprensió lectora dels alumnes i es contractaran 158 psicopedagogs més, mentre es crearan 60 nous grups de grau mitjà i bàsic de formació professional. A més, la Generalitat invertirà 100 milions a atorgar 100.000 noves beques menjador en els pròxims dos cursos. Segons els Comuns, així es cobrirà fins al 30% dels alumnes, un increment notable si és té en compte que ara arriben al 18%, però no suficient per cobrir tots els que estan en risc de pobresa, que és el 36%.
D’altra banda, totes les "persones menstruants" que tinguin entre 12 i 25 anys rebran un xec de 25 euros a l’any per comprar productes per a la menstruació i un altre bo anual de 25 euros per a joves d’entre 16 i 25 anys per comprar preservatius.
El sí dels Comuns no és suficient per a Illa, però sí que és un pas molt rellevant de cara a la seva negociació amb ERC. Els republicans no s’asseuran a negociar els comptes fins que vegin avanços en la recaptació de l’IRPF i en el consorci d’inversions, però Hisenda ja està fent gestos en aquesta direcció. La negociació per crear el fòrum que planifiqui, controli i gestioni les inversions en infraestructures està molt avançada i parteix del propòsit que s’executi el que es pressuposta en els Pressupostos Generals de l’Estat. Com va avançar EL PERIÓDICO, serà "paritari" entre l’Estat i la Generalitat "tant en nombre de membres com en dret de vot", contempla que hi hagi una planificació a cinc anys vista i que l’Estat compensi el que deu quan l’execució pressupostària no arribi al 95%.
L’IRPF i aquest instrument són dues qüestions que depenen del PSOE, ja que compten amb el beneplàcit d’Illa. Si aconsegueix que Pedro Sánchez mogui fitxa, es començarà amb una negociació més concreta sobre les xifres, tot i que fonts negociadores apunten que el pla dels Comuns és perfectament compatible amb el d’ERC.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El nostre cervell està dissenyat per garantir la supervivència, no la felicitat