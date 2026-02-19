Acord de pressupostos
Els grans tenidors només podran comprar edificis per a lloguer assequible i no per especular a Catalunya
La norma s’haurà d’aprovar abans de l’estiu, segons el pacte del Govern i els Comuns, i inclourà multes de fins a 1,5 milions per a qui la incompleixi
El Govern lliga el suport dels Comuns als pressupostos, pendent de la negociació amb ERC
Sara González
Catalunya limita la compra especulativa d’habitatge. Si el Govern i els Comuns han pogut posar el colofó a l’acord de pressupostos és gràcies al fet que han arribat a un acord per posar límit al lucre amb els pisosa través de la modificació de la
llei d’urbanisme. L’objectiu: prioritzar que l’habitatge sigui d’ús residencial i que es deixi de fer negoci a les zones declarades com a tensionades. Ho faran, a més, en temps rècord, ja que l’entesa inclou que aquest canvi legislatiu estigui aprovat en un termini màxim de sis mesos, cosa que suposa que ERC haurà d’avalar que es tramiti per la via d’urgència. Si s’acaba materialitzant, Catalunya es convertirà en la primera autonomia a imposar aquest límit al mercat immobiliari.
La filosofia de la llei és que només es pugui comprar per a residència habitual o per posar de lloguer a preu assequible. Els grans tenidors, aquells propietaris que compten amb cinc immobles o més, no podran comprar vivendes per especular a Catalunya, això és, obtenir beneficis venent o llogant a preus desorbitats fora dels límits fixats per la llei d’habitatge. Sí que podran adquirir edificis sencers, però hauran de destinar-los a lloguer amb el preu regulat. Incomplir-ho suposarà sancions severes que arribaran als 1,5 milions d’euros.
Les persones físiques que tinguin ja aquests cinc habitatges només podran comprar immobles si és per viure-hi, per la qual cosa ho hauran d’acreditar davant notari i estar empadronades en un termini d’un any, com a màxim. Els petits propietaris podran comprar fins a quatre habitatges, sempre que siguin per utilitzar-los ells mateixos o per a un familiar de fins a segon grau o per llogar-los, sempre amb el preu regulat per llei. Es tracta d’un marge més permissiu que el que inclou la iniciativa que tenen registrada els Comuns al Parlament.
Segones residències
Les segones residències tenen un tracte especial: les persones físiques, petits o grans tenidors, podran aconseguir-ne una en un municipi diferent de la seva residència habitual – la que consta al padró– i es considerarà una «extensió» de la primera. Això podrà ser així fins i tot si aquesta segona residència s’adquireix en una localitat que també ha sigut declarada com a tensionada.
Per evitar que alguns propietaris se saltin la llei, la reforma contempla que s’aprovi un reforç del règim sancionador que ja és vigent a Catalunya des de fa un any per a la regulació dels preus del lloguer. Amb aquesta finalitat, s’impulsaran sancions de fins a 1,5 milions d’euros per a aquells que no destinin la vivenda adquirida al que han declarat davant notari, als que simulin «negocis jurídics» o als que mirin d’esquivar la seva condició de gran tenidor.
Una vegada la llei entri en vigor, els ajuntaments dels 271 municipis que en aquests moments han sigut declarats zona de mercat residencial tensionat, que concentren el 90% de la població catalana, podran aprovar plans especials urbanístics per impedir que les compres siguin per especular.
