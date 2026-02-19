Tribunals
Hisenda desconfia de l’amortització d’una hipoteca per part de Montoro
Equipo Económico ataca l’informe i demana que no s’investiguin els comptes de l’exministre
Cristina Gallardo
Hisenda adverteix la Fiscalia Anticorrupció i el jutge del cas Montoro de la "sorprenent amortització d’una hipoteca" de 300.000 euros per part de l’exministre d’Hisenda del PP respecte a la renda declarada durant els anys corresponents a aquest préstec.
Es tracta d’un dels aspectes destacats per l’Agència Tributària en l’informe, el qual ha pogut consultar EL PERIÓDICO, que ja està en poder del jutge del cas, Rubén Rus, en què s’adverteix que aquestes prevencions es fan sense que s’hagin facilitat els comptes bancaris de Cristóbal Montoro i tampoc del seu germà Ricardo, que apunten igualment a pagaments des del despatx d’Equipo Económico, fundat pel primer el 2006.
Segons Hisenda, l’exministre va ser titular únic d’un préstec hipotecari a Barclays Bank SA des de finals de març del 2005 fins al 2014. Els inspectors destaquen "la sorprenent quantia amortitzada juntament amb el pagament d’interessos corresponents al període 2006-2008". La informació ha sigut obtinguda del model M196 (declaració informativa mensual de comptes) respecte dels saldos de l’exministre amb data 31 de desembre de cada exercici, així com del volum d’entrades i sortides de fons (a partir de l’any 2015) que s’ha conciliat amb els imports obtinguts de les diverses fonts de renda declarades.
"D’aquestes dades es va apuntar que s’observarien gaps que eventualment podien revelar una aparent insuficiència de fons/estalvi per amortitzar els més de 300.000 euros declarats", concreta l’informe ja en mans del titular de la plaça número 2 d’instrucció del Tribunal d’Instància de Tarragona. En aquesta causa s’investiga una presumpta trama de tràfic d’influències per afavorir fiscalment empreses gasistes mitjançant modificacions legals a canvi de preu.
Hisenda insisteix en l’informe que "no han facilitat els comptes bancaris en què consta com a titular o autoritzat i se sotmet novament a la seva consideració la conveniència de la seva obtenció". Malgrat aquestes limitacions, apunta a un conjunt de transferències a favor seu des d’Equipo Económico que sumen 137.338 euros entre març del 2007 i febrer del 2008, i aquesta última data és immediatament posterior a la desvinculació de l’exministre respecte a l’accionariat del despatx.
Com que la defensa d’Equipo Económico va carregar durament contra aquest informe de l’Agència Tributària, va demanar al jutge de Tarragona Rubén Rus que rebutgi "els manaments i comissions rogatòries proposats", entre els quals figuren l’accés als comptes bancaris del mateix Montoro.
Segons l’escrit d’al·legacions que ha pogut consultar aquest diari, l’informe conegut divendres està signat per un únic funcionari de l’Agència Tributària, que treballa en col·laboració amb la fiscal assignada a la instrucció, Carmen García Cerdá, "sense que consti cap visat d’Hisenda" i, a més, "s’extralimita manifestament respecte de l’encomana rebuda del jutge d’instrucció i fins i tot respecte del veritable objecte d’investigació".
Recurs davant el jutge
Per aquesta raó, la defensa exercida per l’advocat Carlos Rubio Soler va presentar un recurs contra l’admissió de l’informe pel jutge, i s’oposa a la pràctica "de les noves i a hores d’ara sorprenents diligències" que es proposen.
Segons aquesta part, l’informe és "manifestament esbiaixat", pel fet d’usar expressions com vel produït per l’esmentada operativa, fons contaminats, comptes bancaris contagiats, desguassos de fons, etcètera, que la defensa considera "impròpies d’un informe redactat amb objectivitat". Així mateix, retreuen que pretén identificar irregularitats en una suposada i inexistent "atomització" de pagaments que, no obstant, van ser els habituals en els clients de qualsevol despatx i que es van declarar puntualment, defensa Equipo Económico.
