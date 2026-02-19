La Junta atorga a Adamuz la Medalla d’Andalusia
Manuel Murillo
La Junta d’Andalusia va anunciar la concessió de la Medalla de la comunitat a Adamuz per la seva solidaritat després de la tragèdia ferroviària del 18 de gener. El Consell de Govern es va reunir al poble ahir, al fer-se un mes de l’accident. El president, Juanma Moreno, va expressar que el poble "va donar una lliçó de coratge, entrega i compromís social". FABIOLA MOUZO
