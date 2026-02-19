El conflicte del Pròxim Orient
La Junta de Pau per a Gaza es reuneix avui a Washington
La seva creació forma part del pla nord-americà per a la Franja, però Trump va dir que podria expandir-ne el mandat a altres conflictes
Andrea López-Tomàs
La Junta de Pau impulsada per Donald Trump es reunirà per primera vegada avui a Washington. La seva creació forma part del pla de pau per a la Franja de Gaza, però el mandatari republicà ja va indicar que l’organisme podria expandir el seu mandat per a la resolució d’altres conflictes. Mentrestant, a Gaza, la població continua patint atacs enmig d’un alto el foc inestable.
Què és la junta de pau.
És una organització internacional que es va establir de manera oficial al gener en el marc del Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Està dirigida pel Govern dels EUA i Trump n’és el president. Compta amb el suport del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que, en la resolució 2803, la va designar com l’organisme encarregat de supervisar els processos del pla de pau per a Gaza, que inclouen la reconstrucció dins de l’enclavament, a través del Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza (CNAG), un grup de tecnòcrates palestins que governaran l’enclavament, i el desplegament d’una força temporal de manteniment de la pau. L’inici de l’activitat d’aquesta força temporal encara no té fixada una data.
¿Qui la integra?
Almenys 27 països han firmat la carta de la Junta de Pau redactada pels EUA. La majoria dels membres són països del món àrab i islàmic, com Qatar, els Emirats Àrabs Units, el Marroc, Turquia, Jordània, l’Aràbia Saudita i Bahrain, o del Caucas, com Armènia i l’Azerbaidjan. Els primers tenen un interès directe en el procés de Gaza, i per això també en forma part Israel. Països com el Pakistan o Indonèsia integren així mateix la Junta de Pau i, fins i tot, podrien contribuir amb tropes a les forces de manteniment de la pau. Els únics dos Estats membres de la UE són Hongria i Bulgària. Grans potències com Rússia i la Xina van rebutjar la invitació. Altres països que hi participen són l’Argentina, Mongòlia, el Kazakhstan, el Paraguai, Kosovo i Uzbekistan. Cap palestí ha sigut convidat a unir-se als tres nivells superiors de la junta, ja que tots ells han sigut relegats al comitè tècnic.
¿Per a què servirà?
La resolució 2803 del Consell de Seguretat de l’ONU la va descriure com una "Administració de transició amb personalitat jurídica internacional que establirà el marc i coordinarà el finançament per a la reurbanització de Gaza, de conformitat amb el pla integral i de conformitat amb els principis jurídics internacionals pertinents". La Junta de Pau actuarà "fins que l’Autoritat Palestina [AP] hagi completat satisfactòriament el seu programa de reforma i pugui reprendre el control de Gaza de forma segura i efectiva". "Una vegada que el programa de reforma de l’AP s’hagi executat fidelment i la reurbanització de Gaza hagi avançat, podrien finalment donar-se les condicions per a una via creïble cap a l’autodeterminació i la creació d’un Estat palestí", diu.
Les accions de Trump respecte a la Junta de Pau, però, l’allunyen del que s’havia estipulat. En primer lloc, el president ha exigit quantitats milionàries de 1.000 milions de dòlars als que vulguin renovar l’afiliació després dels tres primers anys. En segon lloc, molts crítics han assenyalat que hi ha un interès personal de Trump darrere de la seva creació.
Impacte a Gaza.
La mort continua ben present a Gaza. Més de 600 persones han mort en atacs israelians des de l’octubre. Israel continua ocupant més de la meitat de la Franja, incloent-hi pràcticament totes les terres agrícoles útils, i continua bloquejant l’accés fluid de béns essencials. El poble gazià exigeix amb urgència que s’iniciï la segona fase de la treva, centrada en la governança, a través de l’establiment del comitè tècnic palestí, la desmilitarització, inclòs el desarmament de Hamàs, i la tan anhelada reconstrucció de l’enclavament.
