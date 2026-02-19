Marlaska vol una dona com a número dos de la Policia
Les comissàries María Marcos Salvador, cap de seguretat a la Moncloa, i Almudena Tudanca de Francisco, possibles candidates
Juan José Fernández
El mateix dimarts en què va transcendir la querella interposada per una agent contra el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, en aquest cos es tenia el convenciment del que ahir van anar confirmant a aquest diari fonts relacionades amb el procés: la successió del DAO José Ángel González recaurà en una dona. No solament es tracta d’una actuació cosmètica després que el número dos de la Policia hagi caigut després d’admetre’s a tràmit una acusació de violació. És que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja havia pensat abans en una dona per a aquest lloc.
Es reprèn la idea en plena crisi sense precedents a Interior, i amb dos noms principalment assenyalats per les fonts consultades. Totes dues són comissàries principals i totes dues són en llocs clau de la Policia i la política d’Interior. Una d’elles és María Marcos Salvador, actual cap de seguretat a la Moncloa, una de les figures que atrauen més confiança del Govern a la Policia Nacional. Abans del seu accés al seu lloc actual va dirigir la UDEV (Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta) com a comissària general de Policia Judicial i, entre altres càrrecs, va ser al capdavant del Centre d’Intel·ligència contra el Crim Organitzat.
A María Marcos li queda un any per jubilar-se, però això no va ser cap problema amb l’anterior DAO, ja habilitat el carril per rescatar del retir figures essencials de la Policia.
L’altra candidata que assenyalen diverses fonts a la Policia és Almudena Tudanca de Francisco, actual subdirectora general del Gabinet Tècnic del cos –fa poc temps que és en el càrrec– i integrant de la Junta de Govern que assessora el director general, Francisco Pardo. Tudanca va iniciar la carrera en la lluita antiterrorista a Barcelona i va ser subdirectora general de Cooperació Policial Internacional.
Un tercer nom de dona és de moment descartat per les fonts consultades: el de Gemma Barroso, número tres de la Policia Nacional com a cap de Recursos Humans d’una empresa amb 70.000 empleats.
Barroso ha agafat de manera automàtica les regnes de la direcció adjunta operativa després de la dimissió de José Ángel González. Li tocava per la normativa que regeix casos de successió provisional per a un lloc que de cap manera pot quedar buit. Però Barroso també ha sigut l’última cap de la dona que ha denunciat el DAO.
Problemes de salut mental
La presumpta víctima de José Ángel González, després d’ascendir a inspectora, va deixar la seva comissaria a la localitat de Coslada i va passar a treballar a Recursos Humans al juliol. Aquell mateix mes es va donar de baixa. "La víctima va comunicar a la subdirectora doña Gema [sic] Barroso que no es trobava en condicions de treballar per salut mental", relata la querella.
El mateix text enviat al jutge de violència sobre la dona número 8 de Madrid especifica que la denunciant s’havia incorporat per treballar "concretament al despatx de la subdirectora de recursos humans i formació". Dimarts, una vegada que l’advocat de la inspectora va tenir constància que la querella havia sigut admesa a tràmit, la denunciant va trucar a la comissària Barroso, la seva cap, per explicar-li a qui denunciava. Va ser, segons Interior, la primera notícia que el ministeri va tenir del cas d’agressió sexual.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El nostre cervell està dissenyat per garantir la supervivència, no la felicitat