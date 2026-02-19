Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Merz estudiarà si Alemanya restringeix internet als menors

Els socis de Govern socialdemòcrata impulsen la prohibició a certs continguts per a adolescents de 14 anys

El canciller alemán, Friedrich Merz.

El canciller alemán, Friedrich Merz. / MICHAEL KAPPELER / DPA / EUROPA PRESS

Gemma Casadevall

Berlín

S’ha de ser "molt prudent" a l’hora d’imposar prohibicions. Però "simpatitzo molt" amb les propostes per a la implantació de restriccions a l’accés a xarxes socials als menors. En aquests termes va expressar el canceller alemany, Friedrich Merz, la seva posició respecte a la iniciativa impulsada pels seus socis de Govern, el Partit Socialdemòcrata (SPD), per prohibir l’accés a aquests continguts als menors de 14 anys. Ho va fer a través d’un pòdcast preparatori davant el congrés del cap de setmana vinent de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), el partit que lidera, en el qual s’abordarà aquesta qüestió.

És de sobres conegut que defensa postures "més aviat liberals", va advertir en el seu missatge. És a dir, reticent a prohibir. Però entén, d’altra banda, que les coses estan canviant "de manera molt significativa i acceleradament", "quantitativament i qualitativament" respecte a l’ús de xarxes socials, telèfons mòbils o tauletes. Els nens de 14 anys passen cinc hores o més davant la pantalla, per on circulen fakes o imatges manipulades via intel·ligència artificial i molts altres "desafiaments" molt difícils de controlar.

La vida social d’aquests menors discorre de vegades a través d’aquests mitjans. "No haurien de sorprendre’ns els problemes de comportament social dels joves", conclou Merz. El canceller, d’acord amb aquesta línia cautelosa sobre com afrontar-ho, no parla de prohibir, sinó de restringir l’accés a determinats continguts.

