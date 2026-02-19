Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Violència política

La mort del militant ultra a Lió dinamita la unió d’esquerres

Una pancarta en una bandera de França demana justícia per la mort de Quentin Deranque, en una protesta a París.

Una pancarta en una bandera de França demana justícia per la mort de Quentin Deranque, en una protesta a París. / JULIEN MATTIA / CONTACTO / EUROPA PRESS

Leticia Fuentes

París

Feia temps que la metxa estava encesa, però la mort de Quentin Deranque ha revifat un clima de tensió entre extrems polítics que creix silenciosament a França. Després que entre dimarts i ahir la policia detingués 11 persones d’extrema esquerra involucrades en la pallissa mortal contra aquest jove militant d’extrema dreta, la seu de La França Insubmisa (LFI) a París va haver de ser evacuada per un avís de bomba. Entre els detinguts hi ha l’assistent parlamentari del diputat de LFI Raphaël Arnault, fundador de l’organització satèl·lit Jove Guàrdia (Jeune Garde).

No només això, les xarxes socials s’han despertat aquests dies amb desenes de vídeos de persones encaputxades, suposadament d’ultradreta, atacant les oficines del partit.

Aquesta situació ha posat en alerta el Govern, especialment a les portes de les eleccions municipals que tindran lloc entre el 15 i el 22 de març. A l’esquerra, l’assassinat de Deranque també ha provocat una profunda incomoditat i reobert interrogants sobre la solidesa del Nou Front Popular, una aliança entre els partits progressistes que arrossegava mesos de desgast. Per a l’expresident François Hollande, l’entesa entre el Partit Socialista i La França Insubmisa "ha acabat".

Estratègia electoral

"No hi pot haver aliança en les pròximes eleccions. S’ha de fer tot el possible perquè l’esquerra reformista sigui present en la segona volta de les eleccions presidencials, i Jean-Luc Mélenchon no hi té cabuda", va afirmar l’exmandatari socialista per als micròfons de BFM-TV.

El dubte que sobrevola ara és si aquest episodi pot acabar d’esquerdar el Nou Front Popular, que fins fa poc es presentava com a imprescindible per frenar la imparable extrema dreta de Marine Le Pen.

