Violència política
La mort del militant ultra a Lió dinamita la unió d’esquerres
Leticia Fuentes
Feia temps que la metxa estava encesa, però la mort de Quentin Deranque ha revifat un clima de tensió entre extrems polítics que creix silenciosament a França. Després que entre dimarts i ahir la policia detingués 11 persones d’extrema esquerra involucrades en la pallissa mortal contra aquest jove militant d’extrema dreta, la seu de La França Insubmisa (LFI) a París va haver de ser evacuada per un avís de bomba. Entre els detinguts hi ha l’assistent parlamentari del diputat de LFI Raphaël Arnault, fundador de l’organització satèl·lit Jove Guàrdia (Jeune Garde).
No només això, les xarxes socials s’han despertat aquests dies amb desenes de vídeos de persones encaputxades, suposadament d’ultradreta, atacant les oficines del partit.
Aquesta situació ha posat en alerta el Govern, especialment a les portes de les eleccions municipals que tindran lloc entre el 15 i el 22 de març. A l’esquerra, l’assassinat de Deranque també ha provocat una profunda incomoditat i reobert interrogants sobre la solidesa del Nou Front Popular, una aliança entre els partits progressistes que arrossegava mesos de desgast. Per a l’expresident François Hollande, l’entesa entre el Partit Socialista i La França Insubmisa "ha acabat".
Estratègia electoral
"No hi pot haver aliança en les pròximes eleccions. S’ha de fer tot el possible perquè l’esquerra reformista sigui present en la segona volta de les eleccions presidencials, i Jean-Luc Mélenchon no hi té cabuda", va afirmar l’exmandatari socialista per als micròfons de BFM-TV.
El dubte que sobrevola ara és si aquest episodi pot acabar d’esquerdar el Nou Front Popular, que fins fa poc es presentava com a imprescindible per frenar la imparable extrema dreta de Marine Le Pen.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El nostre cervell està dissenyat per garantir la supervivència, no la felicitat