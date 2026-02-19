Segons la BBC
Detingut l’expríncep Andreu d’Anglaterra, germà del rei Carles III, pels seus vincles amb el pederasta Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor ha sigut arrestat sota sospita de mala conducta en un càrrec públic
Última hora de la detenció de l’expríncep Andreu d’Anglaterra pel cas Epstein, en directe
Lucas Font
La policia britànica ha detingut aquest dijous l’expríncep Andreu d’Anglaterra pels seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. Almenys sis vehicles i vuit agents de paisà s’han presentat a primera hora del matí a la finca de Sandringham, on el germà de Carles III resideix després de ser expulsat de la seva mansió a Windsor, per arrestar-lo i portar a terme registres en el marc de la investigació contra ell per suposada conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic. Les autoritats van iniciar les indagacions després de la revelació de nous documents que apunten que Andreu va compartir informació confidencial amb el pederasta nord-americà durant la seva etapa com a enviat comercial del Regne Unit.
«Després d’una avaluació exhaustiva, hem obert una investigació sobre aquesta denúncia de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic», ha confirmat el subcap de la policia de Thames Valley, Oliver Wright, a través d’un comunicat. «Com a part de la investigació, avui (19/2) hem detingut un home d’uns seixanta anys de Norfolk com a sospitós de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic i estem portant a terme registres en domicilis de Berkshire i Norfolk. L’home es manté sota custòdia policial en aquests moments. No revelarem el nom del detingut, d’acord amb les directrius nacionals», afegeix la nota. L’arrest s’ha produït el dia del 66è aniversari de l’expríncep.
Segons els documents publicats a principis de febrer pel Departament de Justícia dels Estats Units, Andreu va compartir presumptament informes amb Epstein sobre els seus viatges a Hong Kong, el Vietnam i Singapur, a més d’oportunitats d’inversió a l’Afganistan, aprofitant el seu càrrec públic. Una informació que se suma a les acusacions contra ell per la seva participació en la xarxa de tràfic de dones del pederasta nord-americà. Almenys nou forces policials britàniques estan portant a terme investigacions preliminars relacionades amb aquesta xarxa, inclòs el registre de prop de 90 vols privats que Epstein va fer a l’aeroport de Stansted.
La detenció d’Andreu s’ha produït enmig de les pressions perquè col·labori amb les autoritats, tant al Regne Unit com als Estats Units. «Un dels principis fonamentals del nostre sistema és que tots som iguals davant la llei i ningú hi està per sobre, i és molt important que això s’apliqui de manera generalitzada», ha assegurat el primer ministre, Keir Starmer, en una entrevista a la BBC. «Qualsevol que tingui informació hauria de declarar. Així que, ja sigui Andreu o qualsevol altra persona, qualsevol que tingui informació rellevant hauria d’acudir a l’organisme corresponent. En aquest cas concret estem parlant d’Epstein, però hi ha molts altres casos», ha afirmat.
