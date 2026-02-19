Segons la BBC
La policia britànica deté l’expríncep Andreu, germà de Carles III, pel cas Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor ha estat arrestat sota sospita de mala conducta en un càrrec públic
Lucas Font
Londres
Andrew Mountbatten-Windsor, germà del rei britànic Carles III, ha estat detingut aquest dijous sota la sospita de mala conducta en un càrrec públic, segons ha informat la Policia de la Vall del Tàmesi, cos policial al qual pertany Windsor, als afores de Londres.
El germà del rei Carles III va ser arrestat en el marc de les investigacions relacionades amb l’escàndol del financer Jeffrey Epstein i roman sota custòdia.
