Segons la BBC

La policia britànica deté l’expríncep Andreu, germà de Carles III, pel cas Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor ha estat arrestat sota sospita de mala conducta en un càrrec públic

El príncep Andreu. / DINENDRA HARIA / CONTACTO / EUROPA PRESS

El príncep Andreu. / DINENDRA HARIA / CONTACTO / EUROPA PRESS

Lucas Font

Londres

Andrew Mountbatten-Windsor, germà del rei britànic Carles III, ha estat detingut aquest dijous sota la sospita de mala conducta en un càrrec públic, segons ha informat la Policia de la Vall del Tàmesi, cos policial al qual pertany Windsor, als afores de Londres.

El germà del rei Carles III va ser arrestat en el marc de les investigacions relacionades amb l’escàndol del financer Jeffrey Epstein i roman sota custòdia.

El vent ha provocat fins ara 4 actuacions lleus a la Catalunya Central

La policia britànica deté l’expríncep Andreu, germà de Carles III, pel cas Epstein

Els grans tenidors només podran comprar edificis per a lloguer assequible i no per especular a Catalunya

Koeman declararà en un judici contra el Barça per les comissions del fitxatge de Koundé

Les exportacions catalanes tanquen el 2025 amb un rècord històric de 100.779 milions d'euros

La Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan, primera de Catalunya amb el segell Biosphere Sustainable Tourism

Mont-Àgora registra prop de 30.000 visites el 2025

L’Ajuntament de Manresa manté per 32è any consecutiu la concessió privada del pàrquing públic Porxada

