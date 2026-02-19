Escàndol sexual
La policia creu que la denunciant del DAO va gravar l’agressió arran d’altres abusos
L’agent i el cap policial havien tingut una primera relació uns anys abans, segons companys de tots dos
La mà dreta del denunciat, acusat d’encobridor, és apartat de les seves funcions
Juan José Fernández
Segons la querella per violació que instrueix el jutjat vuit de violència sobre la dona de Madrid, una agent de policia veterana, en ple procés d’ascens a inspectora, coneixedora de nombrosos casos d’agressions, sabedora de la manera de procedir dels agressors... va acabar "accedint finalment a pujar a un immoble" amb un home que, presumptament, l’havia estat assatjant abans. És un dels aspectes menys explicables del relat que conté la denúncia criminal que commociona tot el Ministeri de l’Interior, la interposada per aquesta mateixa agent de policia contra el director adjunt operatiu (DAO) del cos, José Ángel González, que ja ha dimitit.
Però en el si de la Policia Nacional, fins i tot sense tenir una investigació en marxa, s’escampa una explicació a mesura que es van coneixent els detalls del cas: la presumpta víctima del DAO, en ple procés d’agressió, volia obtenir elements de prova. Per això l’existència d’una gravació d’àudio a què s’al·ludeix en la querella.
Ho sostenen diverses fonts policials d’acreditada solvència, una d’elles veterana en els treballs de les UFAM (Unitats d’Atenció a la Família i Dona, que investiguen casos de violència de gènere). Els companys de la presumpta víctima sospiten que ella ho va fer així perquè ja havia patit situacions semblants en altres ocasions i, de fet, en va denunciar almenys dos en el passat.
En declaracions a Antena 3, el DAO González va assegurar que va renunciar al seu lloc de feina quan va saber que hi havia una denúncia contra ell, per "no perjudicar el bon nom" del cos i defensar-se "en condicions".
No hi ha una investigació policial en marxa –que podria recaure en la mateixa comissaria de Coslada on treballava la denunciant l’abril del 2025, data dels fets– per la simple raó que la Policia Nacional no ha sigut notificada oficialment encara del que suposadament va passar a l’habitatge del DAO a Madrid. Estant l’assumpte al jutjat i havent-hi diligències judicials ja obertes, no és procedent posar en marxa una investigació del departament d’Assumptes Interns, confirmen fonts policials.
Però, a falta d’aquestes investigacions, els policies no deixen de reconstruir fets. Manegen que és part del detonant del cas que l’agent agredida va acudir a la justícia en almenys dues ocasions més al llarg de relacions diferents. Una no va ser admesa a tràmit, i l’altra, formulada el 2017 contra un dirigent d’un sindicat policial que va ser la seva parella, va ser arxivada per falta d’"indicis de criminalitat" que fossin "suficients per continuar amb la causa", va resoldre finalment un jutge.
L’agressió denunciada al domicili de l’excomandament policial tampoc va ser la primera situació violenta en la relació que mantenia amb el DAO, segons aquestes mateixes fonts, i en aquest sentit s’apunten detalls en la querella. El relat portat al jutge inclou una "situació de subordinació institucional" que "va ser sistemàticament instrumentalitzada pel querellat per generar i mantenir una dinàmica relacional de control, dominació i submissió psicològica sobre la víctima, que en múltiples ocasions va manifestar la seva voluntat inequívoca de finalitzar la relació".
La dona policia treballava a la perifèria madrilenya, concretament a la comissaria de Coslada, quan va patir l’agressió que, ara sí, integra una indagació judicial. El comissari principal, José Ángel González, no era ni de bon tros un desconegut per a ella. Ja havien mantingut una relació anterior al coincidir anys abans a Valladolid.
Era l’any 2015. Valladolid va ser l’escenari en què el futur DAO es va guanyar el favor del llavors portaveu socialista a les Corts de Castella i Lleó i avui ministre, Óscar López, com un dels seus valedors quan el PSOE va arribar al Govern i el nou ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, buscava noms per renovar la cúpula de la Policia, commocionada després dels casos dels comissaris Villarejo i Eugenio Pino, i la "policia patriòtica".
El comissari González i la dona policia van abandonar una primera relació un any després. Posteriorment, ella va ser parella de l’esmentat dirigent sindical.
Un cercle viciós
A les UFAM de la Policia tenen acreditat que un important percentatge de casos d’agressió sexual es perpetren en entorns tancats, amb l’única presència de l’agressor i la víctima. Igualment, un important percentatge de denúncies per aquests casos no prosperen judicialment perquè l’assumpte queda en la paraula d’una persona contra l’altra, sense més elements de prova. És el principal problema, el més freqüent, en la investigació d’aquests casos. I quan l’agredida és una dona policia, es posa a rodar un cercle viciós, que pot arribar a ser infernal. Sol correspondre la investigació a la comissaria on treballa la denunciant. El protocol li concedeix el dret a protecció de la seva identitat... però alhora són els seus propis companys de feina els que s’assabenten del cas.
Grande-Marlaska va apartar ahir de les seves funcions el comissari i cap d’àrea operativa Óscar San Juan, col·laborador estret del DAO. Segons reflecteix en la seva querella la denunciant, San Juan va poder conèixer els fets denunciats. "S’ha obert una informació reservada i s’està estudiant, però he demanat que s’acordi que se’l rellevi de qualsevol responsabilitat que tingui dins de les funcions actuals", va explicar Marlaska. L’apartament és, doncs, cautelar... amb tot l’aire de definitiu. San Juan és assenyalat per la presumpta víctima no només com a encobridor, sinó també com a col·laborador de les pressions que va rebre perquè no denunciés.
