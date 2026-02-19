Els comptes del 2026
Habitatge, mobilitat i educació: totes les claus del pacte Govern-Comuns per als pressupostos
El Govern lliga el suport dels Comuns als pressupostos, pendent de la negociació amb ERC
Els grans tenidors només podran comprar edificis per a lloguer assequible i no per especular a Catalunya
Júlia Regué
Una negociació «exprés» i centrada a enfortir els pilars de l’Estat del benestar perquè la ciutadania «ho noti». Amb aquesta premissa van encarar els Comuns la negociació amb el Govern per als pressupostos d’aquest 2026, un pacte que s’ha tancat en 11 dies i que s’enfoca en l’habitatge, la mobilitat i l’educació com a reptes. Aquests són els detalls de l’acord:
L’empresa mixta Rodalies de Catalunyaassumirà el traspàs de l’R1, com ja estava previst, però també iniciarà el procés per fer-se càrrec de l’R3, l’R2 sud, l’R4 nord i l’R16. Alhora, la Generalitat assumirà l’execució d’obres a la xarxa ferroviària i la redacció de projectes, la inversió dels quals la farà el Ministeri de Transports via comandes de gestió. El Govern també destinarà 21 milions d’euros a reforçar la xarxa d’autobusos, ja que el caos de Rodalies ha provocat que molts usuaris passin a la carretera.
El paquet d’habitatge arribarà a una inversió de 1.259 milions, un creixement elevat si es té en compte que en els pressupostos del 2023 era de 750 milions. Uns 300 milions es destinaran a la compra d’habitatge per a protecció oficial, 300 milions més seran per a ajuts al lloguer i 150 milions més per a rehabilitació de 150.000 habitatges per destinar-los al parc públic. A aquests fons se sumaran 600 milions més de l’Institut Català de Finances (ICF) per a habitatges i 50 milions més per a rehabilitació. Les ajudes al lloguer arribaran a fins a 50.000 llars més a Catalunya. També pujarà el límit d’ingressos màxims que es fixa actualment per accedir a aquests ajuts fins als 36.279 euros per família i s’actualitzarà el preu màxim dels lloguers, que podran ser coberts amb aquestes ajudes perquè a Barcelona se situï en els 1.135 euros mensuals –ara és de 900– i a la resta de Catalunya en els 855 euros mensuals –ara és de 600. El 2025 van rebre ajuts unes 95.000 llars, que són el 13% del total d’inquilins. El pla és que el 2027 s’arribi als gairebé 200.000, una cobertura del 25%.
D’altra banda, el Govern limitarà la compra especulativa d’habitatge, a través de la llei d’urbanisme, en zones amb la demanda tensionada després que els experts recalquessin que la mesura és «viable i constitucional». L’objectiu és prioritzar que l’habitatge sigui d’ús residencial i que es deixi de fer negoci a les zones declarades com a tensionades amb una norma que hauria de ser aprovada abans de l’estiu. Els grans tenidors, aquells propietaris que compten amb cinc immobles o més, no podran comprar habitatges per especular. Sí que podran adquirir edificis sencers, però hauran de destinar-los a lloguer amb el preu regulat. Incomplir-ho suposarà sancions severes que arribaran als 1,5 milions d’euros. Estarà permès que les persones físiques adquireixin un pis si és per viure-hi, per a un familiar directe o per a una segona residència, així com per a lloguer a preu assequible si es tracta d’un petit propietari.
La Generalitat invertirà 100 milions d’euros a atorgar 100.000 noves beques menjador en els pròxims dos cursos: 50.000 en el curs 2026-2027 i 50.000 més en el curs 2027-2028. Segons els Comuns, així es cobrirà fins al 30% dels alumnes, un increment notable si es té en compte que ara arriben al 18%, però no suficient per cobrir tots els que estan en risc de pobresa, que és el 36%.
A les aules, s’incrementarà en un 20% la plantilla de docents destinats als centres de màxima complexitat, s’impulsarà un «pla de xoc» per millorar la comprensió lectora dels alumnes i es contractarà 158 psicopedagogs més, mentre es crearan 60 nous grups de grau mitjà i bàsic de formació professional.
El Govern elaborarà un pla per reduir les llistes d’espera i aconseguir que les primeres visites estiguin dins del període establert per al 70% dels usuaris i que no superaran els 67 dies. En les proves diagnòstiques, almenys el 75% de les persones seran ateses quan toca en un termini no superior als 50 dies. I quant a l’activitat quirúrgica, el temps d’espera no podrà superar els 30, 45 i 60 dies en els casos de neoplàsies i cirurgia cardíaca.
Totes les «persones menstruants» que tinguin entre 12 i 25 anys rebran un xec de 25 euros a l’any per comprar productes per a la menstruació i un altre bo anual de 25 euros per a joves d’entre 16 i 25 anys per comprar preservatius.
D’altra banda, s’ha acordat un pla amb 30 milions d’euros per lluitar contra el sensellarisme, 10 milions per a polítiques de memòria democràtica, l’equiparació de les famílies monoparentals amb les nombroses quant a l’exempció de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques, i 40 milions per a l’Agència Catalana de Cooperació.
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat