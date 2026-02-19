Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

A Brussel·les

Puigdemont i Junqueras es van reunir per tractar el nou finançament

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras l'última vegada que es van veure en Waterloo, al gener d'enguany.

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras l'última vegada que es van veure en Waterloo, al gener d'enguany. / EFE

Quim Bertomeu

Barcelona

L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el dirigent d’ERC, Oriol Junqueras, es van reunir a Brussel·les (Bèlgica) per abordar el nou finançament de Catalunya, la situació dels trens i la proposta que la Generalitat pugui recaptar l’IRPF en el futur. Així ho va revelar ahir el líder d’Esquerra en una entrevista a la cadena SER. "Ens reunim sovint", va assegurar.

El contacte es va produir fa dues setmanes, quan Junqueras i Puigdemont van coincidir a la capital belga. El primer, perquè es va reunir amb diversos eurodiputats i, el segon, perquè va anar al Parlament Europeu per reivindicar una decisió al seu favor. El líder d’ERC no va donar detalls de la trobada, però va afirmar que tenen un tracte molt més freqüent del que la gent creu.

Notícies relacionades

Sobre la proposta de Gabriel Rufián per unir les esquerres davant l’auge de Vox, Junqueras va donar mostres de no estar gaire convençut de la bondat d’unir-se a Catalunya amb altres marques d’esquerres. "ERC es presentarà a Catalunya", va dir. Malgrat això, va afirmar que continua confiant en Rufián fins al punt de pràcticament garantir-li que serà, una altra vegada, el candidat dels republicans a les generals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents