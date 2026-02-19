A Brussel·les
Puigdemont i Junqueras es van reunir per tractar el nou finançament
Quim Bertomeu
L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el dirigent d’ERC, Oriol Junqueras, es van reunir a Brussel·les (Bèlgica) per abordar el nou finançament de Catalunya, la situació dels trens i la proposta que la Generalitat pugui recaptar l’IRPF en el futur. Així ho va revelar ahir el líder d’Esquerra en una entrevista a la cadena SER. "Ens reunim sovint", va assegurar.
El contacte es va produir fa dues setmanes, quan Junqueras i Puigdemont van coincidir a la capital belga. El primer, perquè es va reunir amb diversos eurodiputats i, el segon, perquè va anar al Parlament Europeu per reivindicar una decisió al seu favor. El líder d’ERC no va donar detalls de la trobada, però va afirmar que tenen un tracte molt més freqüent del que la gent creu.
Sobre la proposta de Gabriel Rufián per unir les esquerres davant l’auge de Vox, Junqueras va donar mostres de no estar gaire convençut de la bondat d’unir-se a Catalunya amb altres marques d’esquerres. "ERC es presentarà a Catalunya", va dir. Malgrat això, va afirmar que continua confiant en Rufián fins al punt de pràcticament garantir-li que serà, una altra vegada, el candidat dels republicans a les generals.
