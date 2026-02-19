Rubio va parlar en secret de Cuba amb el net de Raúl Castro
El portal ‘Axios’ revela "converses sobre el futur", mentre que l’Havana ho nega i parla d’"intercanvi de missatges"
Idoya Noain
El secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha estat mantenint en secret converses amb el net de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ‘Raulito’ o ‘El Cangrejo’, i saltant-se els canals oficials del Govern de Cuba. Això almenys ha publicat aquest dimecres el portal Axios, citant tres fonts emparades per l’anonimat. Aquest diàleg, segons una de les fonts del portal, no s’entén com a "negociacions" sinó una cosa més informal que aquesta font defineix com a "converses sobre el futur".
La informació concorda amb notícies de diàlegs informals que han estat produint-se, sempre amb fonts anònimes, en les últimes setmanes, així que Washington ha estret el cèrcol sobre una illa que es veu a punt del col·lapse humanitari, patint la pitjor crisi de les últimes dècades i amb el Govern comunista en la situació més feble dels últims 67 anys. El que no està tan clar és com el diàleg quadra amb les declaracions que va fer dilluns a bord de l’Air Force One el president, Donald Trump, que després de tornar a definir Cuba com "una nació fallida" va declarar: "Estem parlant amb ells. Haurien de fer un acord". Segons Axios, no obstant, és un senyal que Washington veu Raúl Castro, i no al president Miguel Díaz-Canel, com la persona fonamental per prendre decisions sobre el futur.
Cuba, com ja ha fet davant informacions prèvies, ha negat que hi hagi diàleg ni d’alt nivell ni a nivell intermedi. "Hi ha hagut intercanvi de missatges", va respondre en un comunicat a Axios el Govern de l’Havana, replicant el missatge que ja va donar quan es va publicar que representants de la CIA havien mantingut converses a Mèxic amb Alejandro Castro Espín, fill del Raúl.
"La nostra posició, la del Govern dels EUA, és que el règim s’ha d’anar", ha dit una de les fonts d’Axios, que ha matisat que la manera que prengui aquesta marxa "depèn de Trump" i ha reconegut que el president "encara ha de decidir".Trump va estrènyer la soga que asfixia Cuba amb una ordre executiva el 29 de gener amenaçant amb aranzels qualsevol que vengués o subministrés petroli a l’illa. Aquest decret va arribar menys d’un mes després de l’operació contra Nicolás Maduro a Veneçuela, que va clavar un cop dur a Cuba al deixar-lo sense el seu subministrament fonamental de cru però, també, per l’assassinat dels 32 cubans que protegien el líder de Caracas.
Es planteja difícil que Trump pugui replicar a Cuba el model que ha seguit a Veneçuela, on ha permès a Delcy Rodríguez, part del règim de Maduro, seguir al capdavant del país a canvi d’acords sobre petroli i altres àrees d’influència. Fins i tot si aconseguís un model paral·lel en un país amb profundes diferències estructurals polítiques, socials, econòmiques i històriques, és dubtós que anés a comptar amb el recolzament dels cubano-nord-americans per fer-ho.
