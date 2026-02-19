Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bronca política

Sánchez protegeix el ministre dels atacs del PP

Presa de possessió de José Ángel González com a director operatiu de la Policia Nacional, el 15 de novembre de 2018. Darrere, la llavors secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, el ministre Marlaska i el director general del cos, Francisco Pardo. / DAVID CASTRO

Iván Gil

Madrid

El president del Govern, Pedro Sánchez, va donar suport al ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a qui el PP va demanar la dimissió per interpretar que ha "tapat" el cas d’agressió sexual a una subordinada del comissari José Ángel González, director adjunt de la Policia Nacional (DAO). "El més important és com s’actua", va assenyalar en una roda de premsa des de Nova Delhi (Índia), per defensar que "el Govern ha actuat amb empatia, coherència i contundència" després de conèixer-se la denúncia. El cap de l’Executiu va contraatacar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per reclamar-li coherència i que "faci el mateix" per les denúncies d’assetjament sexual i laboral contra l’alcalde de Móstoles per una exregidora.

"Fins que ha transcendit, ho sabien, ho van tapar i el van protegir", va dir a través de les xarxes socials Feijóo, que també va aprofundir en els dubtes que Marlaska no sabia res. En el ple al Congrés, els crits de "dimissió, dimissió" es van deixar sentir en el grup de l’oposició. El secretari general del PP, Miguel Tellado, va acusar en la sessió de control el Govern de ser uns "encobridors" de "presumptes delinqüents" i de podrir "tot el que toquen".

