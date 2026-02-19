Judici històric
Zuckerberg declara sobre l’addicció dels menors a les xarxes socials
Un tribunal de Los Angeles determinarà si les plataformes poden ser castigades per estimular les conductes compulsives
Carles Planas Bou
Espanya no és l’únic país que es planteja responsabilitzar les xarxes socials per l’impacte nociu que els seus continguts tenen en la salut mental dels menors d’edat. Als Estats Units, meca de les grans empreses tecnològiques que dominen internet, colossos corporatius com Meta, TikTok, YouTube i Snap fa tres setmanes que estan embrancats en un judici històric en què se’ls acusa de dissenyar les seves plataformes digitals per piratejar el cervell dels usuaris i generar-los addicció, una estratègia que s’ha comparat amb la que va adoptar la indústria del tabac el segle passat. Un resultat en contra seu amenaçaria el pròsper negoci d’aquestes companyies.
La sessió d’ahir va ser especial. I és que, malgrat els esforços dels seus advocats per evitar-ho, el magnat tecnològic Mark Zuckerberg va ser obligat a comparèixer davant el Tribunal Superior de Los Angeles per respondre davant del cas de la denunciant, una dona de 20 anys identificada amb les sigles K.G.M. que al·lega que el seu ús compulsiu de xarxes socials com Facebook o Instagram quan era tan sols una nena van agreujar tant la seva depressió com els seus pensaments suïcides.
Dinàmica empresarial
Meta rebutja aquesta versió i assegura que les seves plataformes no van ser un "factor substancial" en els problemes de salut mental de la demandant. "La nostra filosofia sempre ha sigut coherent: intentar crear serveis útils amb què la gent se senti identificada. Si ho fem bé, la gent passarà més temps amb els nostres serveis que amb altres coses, és una dinàmica empresarial bastant normal", va dir el capitost de Meta. "Hauries d’intentar crear una cosa útil i, si ho fas, la gent voldrà utilitzar-ho de manera natural".
Documents de la companyia estimen que, el 2025, al voltant de 4 milions de nens menors de 13 anys utilitzaven Instagram malgrat que les normes no ho permeten. Un antic correu electrònic intern de Meta filtrat i presentat com a prova per part de l’acusació diu: "Mark ha decidit que la màxima prioritat de l’empresa el 2017 són els adolescents". Preguntat per això, el milmilionari va dir que "no recorda el context" d’aquest missatge.
Durant la declaració de Zuckerberg, la jutge es va veure obligada a ordenar a alguns dels assistents –entre ells, els guardaespatlles de l’empresari – la retirada de les ulleres Ray-Ban de Meta, equipades amb càmeres i sistemes d’IA, i a amenaçar d’acusar de desacatament qualsevol que gravi el judici. "Això és molt greu", va afirmar. La seva compareixença va arribar dos anys després que el cinquè home més ric del món, la fortuna del qual ascendeix fins als 226.000 milions de dòlars, declarés davant el Capitoli dels EUA per demanar perdó a uns pares que atribuïen la mort dels seus fills als espais digitals que va crear. Ara, no obstant, és la primera vegada que Zuckerberg respon a preguntes similars davant un jurat.
La setmana passada, el director d’Instagram, Adam Mosseri, va declarar davant el tribunal que la plataforma busca protegir els usuaris joves i que rebutja la idea que les persones puguin ser addictes a aquests espais digitals.
