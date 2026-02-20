Sentència exemplar
Cadena perpètua per a l’expresident sud-coreà Yoon Suk-yeol
És sentenciat culpable d’insurrecció per haver declarat la llei marcial el 2024
«És difícil trobar un indici de penediment en l’acusat», va dir el magistrat
Adrián Foncillas
Una vida a la presó per sis hores ben boges. L’expresident sud-coreà Yoon Suk-yeol ha sigut condemnat a cadena perpètua per aquell autocop del desembre del 2024 en què va enviar l’Exèrcit a segrestar el Parlament i va fer tornar al país als foscos temps dictatorials. La sentència del Tribunal Central de Seül assenyala que és culpable d’insurrecció, un delicte que escapa a la immunitat presidencial, per mobilitzar militars i policies en un intent il·legal de prendre per la força l’Assemblea Nacional, arrestar els representants polítics i establir un poder sense control «durant un temps considerable».
«La declaració de la llei marcial va provocar uns enormes costos socials i és difícil trobar un indici de penediment en l’acusat», va afirmar el magistrat. És segur que Yoon apel·larà una decisió que no és la pitjor possible. El fiscal especial havia demanat la pena de mort al·ludint a la seriosa amenaça que va suposar la seva llei marcial per a la democràcia sud-coreana. El país, en qualsevol cas, no ha practicat execucions en 30 anys i s’espera que la moratòria oficiosa desembocarà en l’abolició.
Centenars de policies havien sigut destinats al complex judicial per controlar els fidels del polític conservador, que ha passat els últims mesos en arrest domiciliari. Yoon va ser expulsat de la presidència setmanes després d’aquell despropòsit en un procés d’impeachment parlamentari i l’abril de l’any següent va ser destituït formalment pel Tribunal Constitucional. El mes passat ja va ser condemnat a cinc anys de presó per resistir-se a l’arrest i per ignorar les ordres judicials.
Condemnes als seus ministres
La justícia sud-coreana també ha perseguit altres membres del seu Govern. L’ex primer ministre, Han Duck-soo, va rebre una pena de 23 anys per intentar legitimar el decret de Yoon en una reunió del Gabinet, falsificar proves i perjuri. L’exministre de l’Interior, Lee Sang-min, va ser condemnat a set anys, i l’exministre de Defensa, Kim Yong-hyun, a 30 anys, tots dos per complicitat en la insurrecció.
Corea del Sud ha enterrat així l’episodi més inaudit i oprobiós en quatre dècades de democràcia. Yoon se sentia acorralat en aquell hivern. Els escàndols de corrupció de la seva formació i el costum de la seva dona d’acceptar regals havien enfonsat la seva acceptació popular fins al 19%. El líder del Partit del Poder del Poble rebia clatellades dia sí dia també de la majoria liberal parlamentària i l’aprovació d’un pressupost reduïdíssim que, segons la seva opinió, abocava el país al bloqueig, va esgotar la seva paciència.
En aquest quadre de desesperació va prendre una decisió que els sud-coreans van associar a uns temps feliçment enterrats. El 3 de desembre va anunciar per televisió la llei marcial i la va justificar en una fantasmagòrica confabulació dels progressistes amb forces nord-coreanes per enfonsar el país. Ho va fer, va explicar, per «prevenir el col·lapse de la democràcia liberal» i per lluitar contra la «dictadura del Parlament».
L’exmandatari ha mantingut sempre que és innocent en un procés que ha descrit com una «conspiració política».
