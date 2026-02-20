La CUP vol prohibir la compra de segones residències
Carlota Camps
La CUP vol acabar amb la compra de segones residències a tot Catalunya. Sota la màxima d’"una família, una casa", els anticapitalistes plantegen que només es pugui adquirir un nou habitatge si és per destinar-lo a "residència habitual i permanent". Així ho defensen en una proposició de llei que portaran al Parlament i que, en canvi, sí que permet comprar pisos o cases sempre que es destinin al mercat del lloguer i que l’inquilí hi visqui. "Ara mateix, a la Cerdanya hi ha més habitatges d’ús residencial, de segones, de terceres, de quartes, de cinquenes… residències que s’obren 15 dies a l’any i ja ningú pot viure allà. Aquest és el problema", va assenyalar a la premsa la diputada de la CUP Laure Vega.
Els anticapitalistes van presentar la seva pròpia llei al marge de la pactada entre el Govern i els Comuns, tot i que estan oberts al diàleg i no descarten esmenar-la. La principal diferència entre els dos textos és que la proposta dels anticapitalistes veta la compra de segones residències, permesa en la dels Comuns, però és més laxa quant a la compra per destinar els immobles a un règim de lloguer. La pactada entre el grup liderat per Jéssica Albiach i l’Executiu, en el marc de l’acord per als Pressupostos de la Generalitat del 2026, limita els pisos que pot tenir un ciutadà per molt que els destini al lloguer, mentre que els cupaires no ho fan. Això sí, la de la CUP considera "zona tensionada" tot Catalunya a través de la divisió per vegueries i proposa limitar encara més el límit de preus.
"Tenim gent que viu a l’Upper Diagonal que expulsa les persones que viuen a Nou Barris i no deixa que la gent dels pobles del Pirineu hi pugui viure", va denunciar Vega, que va afegir que no es pot permetre "continuar comprant cases en pobles on gairebé ja no viu ningú" fins que tothom tingui "un lloc on viure".
