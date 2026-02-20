Denúncia per agressió sexual
La denunciant del DAO sol·licita que la Guàrdia Civil acrediti els àudios de l’abús
La querella s’avança a la previsible impugnació per l’excomandament de la Policia José Ángel González de l’autenticitat de les trucades i la gravació Vol investigar coaccions i lesions psíquiques
L’acusació reclama al jutge que citi el destituït Óscar San Juan, col·laborador del presumpte agressor
Cristina Gallardo
L’acció penal presentada contra l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia José Ángel González per part d’un subordinat compta amb un punt fort, una gravació de 40 minuts que acreditaria l’agressió sexual i que és molt probable que sigui qüestionada per la defensa de l’excap policial un cop el jutge David Maman comenci la instrucció del cas.
És per això, i avançant-se a aquest moviment, que l’advocat de la inspectora ja va incloure en la seva querella, entre el llistat de les diligències a practicar, una "prova pericial informàtica en cas de ser impugnada l’autenticitat de les trucades, missatges i àudios" que reclama aportar al jutjat una vegada la seva representada s’ha ratificat en la querella contra el seu superior.
En tot cas, la presumpta víctima té clar que no ha de ser la mateixa Policia la que acrediti la veracitat de totes aquestes proves. Per això, l’advocat Jorge Piedrafita sol·licita al jutge "el nomenament o comissió d’agents de la Guàrdia Civil amb experiència en peritatge judicial especialitzat per a la confrontació, anàlisi forense i verificació tant de l’auditoria com del contingut dels esmentats missatges, a fi de garantir la seva validesa probatòria i evitar qualsevol manipulació o alteració".
També reclama que el jutge demani al Punt de Violència de Rivas Vaciamadrid municipal la remissió de l’"informe i intervenció psicosocial feta a la víctima, a fi d’acreditar la necessitat de tractament mèdic després de les lesions patides pels danys derivats dels fets denunciats". Malgrat que els fets no van ser denunciats a la Policia ni cap altre cos policialment, sinó directament davant la justícia, la querella revela l’existència d’altres documents que podrien acreditar l’agressió.
Es tracta de "comunicats mèdics" de la víctima que la seva defensa també reclama que s’aportin al procediment "a efectes d’acreditar les lesions patides a conseqüència dels danys derivats dels fets denunciats", segons la querella presentada.
Igualment, es reclama també la incorporació a la causa del full de serveis de González, per contrastar el seu destí i rang professional objectiu que configura la seva possibilitat de superioritat. Segons pretén demostrar aquesta part amb la investigació judicial, la "subordinació institucional" de la denunciant davant el DAO "va ser sistemàticament instrumentalitzada pel querellat per generar i mantenir una dinàmica relacional de control, dominació i submissió psicològica sobre la víctima".
Segons incideix la querella, la dona va manifestar la "voluntat inequívoca" de finalitzar la relació que tots dos mantenien, però li va ser impossible per diverses raons, entre les quals la "pressió psicològica" exercida per l’alt cap policial "mitjançant la invocació reiterada de la seva autoritat jeràrquica" i el "temor fundat a represàlies professionals derivades de la seva posició de poder".
Mantenir el "control"
D’altra banda, les proves reclamades també busquen mirar d’acreditar la utilització de recursos materials i humans del cos policial per mantenir "contacte i control sobre la víctima". Per totes aquestes raons, l’acusació exercida per l’agent també sol·licita en el seu escrit investigar els suposats delictes de coaccions, lesions psíquiques i malversació de cabals públics.
A banda de la declaració del presumpte agressor, s’interessa la citació del també cessat comissari i cap d’àrea operativa Óscar San Juan, col·laborador estret de González que va poder conèixer els fets denunciats, segons reflecteix la querella.
Concretament, s’apunta que San Juan estava dinant amb José Ángel González quan aquest va decidir cridar davant la seva presència l’agent denunciant, que era al seu lloc de treball a la comissaria de Coslada. També davant del seu col·laborador, l’ex DAO hauria ordenat a la dona que utilitzés un cotxe camuflat de la Policia per acudir al restaurant. El denunciat li va demanar també que marxés amb el seu conductor i cotxe oficial per quedar-se a soles amb la dona.
