Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els EUA donen 10 dies a l’Iran per a un acord o «passaran coses dolentes»

El cap de la Casa Blanca apunta a la possibilitat d’«haver d’anar un pas més enllà» en ple reforç del desplegament militar

Ali Jameneí, el líder suprem de l'Iran, critica la postura negociadora dels EUA i resta importància a les amenaces de Trump

Ali Jameneí, el líder suprem de l'Iran, critica la postura negociadora dels EUA i resta importància a les amenaces de Trump / MEHR News Agency

Idoya Noain

Nova York

La pressió de Donald Trump a l’Iran s’intensifica. Ahir el president dels Estats Units va posar sobre la taula un calendari en el qual va marcar un termini de 10 dies perquè Teheran arribi a un acord sobre el seu programa nuclear o, en les seves paraules, «passaran coses dolentes». L’amenaça de Trump va arribar dins del seu discurs en la primera reunió de la seva Junta de la Pau per a Gaza.

«És hora que l’Iran se’ns uneixi en un camí que completarà el que estem fent. Si ho fan, serà formidable. Si no ho fan, també serà formidable, però per un camí molt diferent», va dir Trump. «No poden continuar amenaçant l’estabilitat de tota la regió i han d’arribar a un acord. I, si això no passa, i puc potser entendre que no passi, passaran coses dolentes».

Poc abans d’aquestes frases, Trump havia deixat oberta la possibilitat d’haver d’anar «un pas més enllà» que el diàleg amb l’Iran i havia marcat aquell potencial termini. «Ho descobriran probablement en els pròxims 10 dies», va dir.

Els precedents de Trump amb Teheran obliguen a prendre amb molta cautela aquestes paraules. El juny de l’any passat, així que Israel va obrir una campanya militar contra l’Iran, el mandatari va donar també públicament un termini de dues setmanes perquè els líders iranians s’asseguessin a la taula de negociacions. Aquest missatge públic, no obstant, ocultava que ja havia pres una decisió d’atacar les instal·lacions nuclears iranianes a Fordow, Natanz i Esfahan.

Temor d’un atac imminent

Menys de 48 hores després que Karoline Leavitt, secretària de premsa de la Casa Blanca, publicités aquest missatge de les dues setmanes, l’operació Martell de Mitjanit estava en marxa i els bombarders B-2 es van enlairar des de Missouri i van fer el viatge i van llançar sobre les instal·lacions iranianes les potents bombes antibúnquer.

Les paraules arriben així que els tambors de guerra amb l’Iran van sonant amb més força, malgrat les recents converses a Ginebra i les declaracions de l’Iran sobre avanços. Washington ha reforçat el seu desplegament militar a la regió, i l’Exèrcit d’Israel també ha augmentat els seus preparatius. Diferents informacions als Estats Units en les últimes hores han parlat del potencial d’un atac imminent, tan aviat com aquest cap de setmana.

Notícies relacionades

L’Iran afirma que el seu programa nuclear és pacífic i que qualsevol limitació haurà d’acompanyar-se d’alleujament de sancions. Washington exigeix que Teheran renunciï a l’enriquiment d’urani i planteja ampliar el marc per incloure l’arsenal de míssils.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents