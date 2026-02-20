Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els propietaris s’oposen al veto a la compra especulativa

La Cambra de la Propietat creu que la mesura del Govern "degradarà el mercat immobiliari" i allunyarà inversions

Els inquilins titllen la proposta d’«insuficient» i creuen que està plena de llacunes jurídiques

Un edifici de l’Eixample al carrer d’Aragó. | JORDI COTRINA

Monique Zamora Vigneault

El Govern de Salvador Illa i els Comuns va arribar ahir a un pacte inicial amb l’objectiu de donar un baló d’oxigen al mercat tensionat de la vivenda a Catalunya. La proposta, que encara s’ha de tramitar al Parlament, ha obert un nou front de debat. Des del punt de vista de la propietat, el sector adverteix de conseqüències negatives i una erosió d’inversió en la comunitat. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona afirma que les noves restriccions no faran més que "degradar el parc immobiliari" de Barcelona i accelerar la retirada dels inversors.

Òscar Gorgues, gerent de l’entitat, va carregar contra aquesta proposta i va assenyalar que només agreujarà l’accés a la vivenda. "Això no és més que un següent pas per limitar el dret a la propietat i restringir l’accés al mercat immobiliari, especialment del costat dels inversors", va exposar a EL PERIÓDICO. Gorgues adverteix, a més a més, que l’enduriment regulatori podrà refredar la col·laboració publicoprivada. "Difícilment el capital privat s’animarà a col·laborar amb el Govern quan la seva idea política és anar en contra del negoci immobiliari i intenten limitar-lo anomenant-los especuladors, quan són empresaris", va assenyalar.

L’acord entre els socialistes i els comuns és l’última ofensiva que el Govern ha desplegat a fi de contenir els preus de la vivenda en el mercat tensionat, una iniciativa que pretén limitar la compra dels anomenats "grans tenidors". Aquests tenidors són els propietaris de cinc o més vivendes, i la mesura pretén evitar unes operacions que consideren que són de caràcter especulatiu. Aquest pacte pretén prohibir la compra de més vivendes per especular, tot i que permet l’adquisició d’edificis sencers, sempre que es lloguin sota el preu regulat. Les sancions podrien arribar als 1,5 milions euros.

Segons el parer de la Cambra, aquestes noves barreres d’entrada per als inversors acabarà reduint l’oferta disponible i, d’aquesta manera, podria empitjorar l’accés al lloguer per a inquilins que ja tenen dificultat per accedir a una vivenda. "Els grans fons ja estan venent. Blackstone ja va vendre alguns paquets. I s’estan retirant sense cap intenció de tornar", va alertar. "Ja no es plantegen entrar en un mercat en el qual no hi ha seguretat jurídica i estan veient que cada quatre mesos hi ha una llei que canvia els seus drets", apunten.

La reacció per part dels empresaris tampoc ha sigut bona. "Ja ningú comprarà a Catalunya. Han convertit el sector immobiliari en un sector maleït. I el gran permi, per als grans propietaris institucionals, enhorabona a tots", va escriure Marc Arza, un empresari, a través de la xarxa social X.

Llacunes jurídiques

Els inquilins també han rebut el pacte amb els braços plegats. El Sindicat de Llogateres, una de les agrupacions que representa inquilins a Catalunya, no va dubtar a titllar d’"insuficient" la proposta i va advertir que "està plena de llacunes jurídiques". "El PSC s’ha vist obligat a admetre el que ja és un consens social: els pisos són per viure-hi i no per especular", van afegir.

Entre les seves principals preocupacions, assenyalen que la legislació deixa marge per a pràctiques com el flipping immobiliari. En termes senzills, el flipping és la compra d’una vivenda –generalment en males condicions– amb l’objectiu de tornar a vendre-la a curt termini amb plusvàlua després d’una reforma.

