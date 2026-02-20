Feijóo, sobre Marlaska: "Si no ho sabia, és un incompetent"
El líder del PP assenyala que "costa molt de creure" que el ministre "no conegués els fets" denunciats entorn de l’ex DAO
Carlota Camps
El PP va afinar ahir el seu atac al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per l’escàndol del cessament del director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, José Ángel González, sobre el qual pesen greus acusacions, fins i tot de violació. Si el mateix dimarts a última hora, quan va esclatar el cas, i el matí de dimecres, Feijóo i els seus acusaven el titular d’Interior –un dels pocs membres del Consell de Ministres que es manté al costat de Pedro Sánchez des del 2018, i el responsable d’Interior més longeu de la democràcia– d’haver "ocultat" els fets, ara mantenen aquesta tesi com a possible, però posen el focus també en una negligència del ministre.
Això últim en el cas que realment, i com el mateix Grande-Marlaska va assegurar, no sabés res de la conducta del DAO, un càrrec de la seva màxima confiança, fins al mateix dimarts, quan la querella i la seva admissió a tràmit va saltar als mitjans. Ni de José Ángel González ni de l’ajudant que, segons assenyala la querella, almenys coneixia l’esdevingut amb la subordinada.
"Si no ho sabia, és un veritable incompetent", va sintetitzar en declaracions als mitjans a Granollers (Barcelona) el mateix Feijóo, que va aprofundir així en el seu argument: "Si no coneix qui l’envolta, ni què fan els que l’envolten des de fa mesos, és un veritable incompetent".
Fins gairebé aquell moment, en el PP havia imperat una tesi, sostinguda fins i tot en la sessió de control parlamentària de dimecres, amb l’esclat de l’escàndol encara molt recent, vinculada que Interior va prolongar de manera una mica artificial el mandat del DAO, quan ja havia complert l’edat de jubilació, camuflant aquest fet en un decret de l’any 2024 sobre la dana de València, una cosa que ja va provocar cert enrenou en el seu dia. Però que ningú pot assegurar que tingués cap relació amb els fets ara coneguts.
El mateix Marlaska, en aquesta sessió de control –a la qual aquesta setmana no va assistir Sánchez, de visita oficial a l’Índia– va desafiar els parlamentaris populars que si afirmaven que ell sabia del cas abans de conèixer-se la querella ho diguessin fora de l’hemicicle, aclarint a continuació que llavors es defensaria en "altres instàncies", una clara al·lusió als tribunals de justícia. Les acusacions que un determinat parlamentari faci des de l’escó o la tribuna d’oradors, i a expenses que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, pugui retreure-les a l’orador en qüestió, o fins i tot retirar-les del Diari de Sessions, estan emparades per la immunitat parlamentària.
Un abans i després
Malgrat tot, en el PP hi ha el convenciment que aquest és un assumpte que suposa un abans i un després en l’etapa de Marlaska, i que entroncaria amb una crisi terminal de l’Executiu, de la qual serien etapes anteriors la crisi ferroviària per la tragèdia d’Adamuz (Còrdova) i el caos de Rodalies, així com la gran apagada de la qual l’abril vinent es complirà el primer aniversari. Sense oblidar, per descomptat, el cas Koldo i totes les seves derivades, entre elles la que l’exministre de Transports José Luis Ábalos es mantingui a presó, com va estar l’estiu passat l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán. Les acusacions al Govern i al PSOE de ser una "màfia" o una "organització criminal" han tornat a escoltar-se en boca de dirigents del PP aquests dies.
