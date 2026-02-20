Caos ferroviari
Feijóo promet que el seu ministre de Foment visitarà Rodalies cada 3 mesos
El líder del PP assegura a Granollers que si arriba a la Moncloa vetllarà perquè hi hagi "prou inversió" i s’executin les obres
Carlota Camps
"Avui he constatat que Rodalies és sinònim d’incidències, que els seus trens són sinònim de pintades i que les estacions són sinònim de goteres". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va conèixer ahir de primera mà la situació de la xarxa ferroviària a Catalunya. En declaracions a la premsa a Granollers, on va visitar la fàbrica de Pastas Gallo, va dir que toca revertir aquesta situació i va prometre que, si arriba a la Moncloa, vetllarà perquè hi hagi "prou inversió" i perquè s’executin les partides i no es continuï "mentint" amb les xifres dels Pressupostos Generals de l’Estat.
A més, va adquirir el compromís que el qui sigui designat com a ministre de Foment visitarà cada tres mesos Catalunya per supervisar l’execució de les obres. "El ministre de Foment del pròxim Govern haurà de venir cada 90 dies per constatar l’estat de les obres i la millora del servei de Rodalies", va afirmar, mentre va demanar una auditoria per conèixer d’una manera detallada l’estat de la xarxa ferroviària.
El president dels populars va reconèixer que cal fer "autocrítica" sobre la desinversió dels últims anys, també de l’etapa en què governava el PP, però va posar l’accent en els últims vuit anys en què ha governat Pedro Sánchez. Així, va defensar que, en èpoques de crisi, "no hi ha diners per a tot", però va apuntar que aquesta explicació no és vàlida ara, quan Espanya "recapta i s’endeuta més que mai i té accés a fons europeus".
Connexió amb l’aeroport
A més, també va considerar "inadmissible" l’estat de Rodalies tenint en compte els impostos que paguen els ciutadans. "Paguem impostos com un país nòrdic i tenim serveis de rodalia ferroviària com un país subdesenvolupat", va declarar. Així mateix, es va comprometre a millorar el servei per connectar amb l’Aeroport de Barcelona i posar fi als embuts que provoquen els túnels.
Amb tot, Feijóo va assegurar que Sánchez "ha fracassat" i va dir que avui Espanya és "pitjor" que quan el líder socialista va arribar a la Moncloa després de la moció de censura a Mariano Rajoy. A banda de Rodalies, va assenyalar com a principals problemes dels espanyols "l’habitatge, la pressió migratòria, la pèrdua de poder adquisitiu i la seguretat". Així mateix. va demanar no confondre el separatisme amb el conjunt de ciutadans de Catalunya i va apuntar que els "privilegis" que Sánchez ha concedit als independentistes "no solucionen els problemes dels catalans".
Fa anys que les incidències de Rodalies s’arrosseguen, però el caos es va intensificar després de l’accident ferroviari a Gelida, en què va morir un maquinista el 20 de gener. El sinistre va provocar que s’aturessin totes les línies per fer una revisió de l’estat de la xarxa, durant la qual es van detectar nombroses incidències.
La crisi va posar en el punt de mira la Generalitat, titular del servei, tot i que no de la infraestructura, per la seva gestió. Tot plegat va provocar la reprovació i la petició de cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per part del Parlament. El PP va sotmetre a votació una proposta d’aquestes característiques que no va rebre els suports necessaris, però sí que van prosperar les impulsades per Junts i els Comuns. Només el PSC va defensar la seva dirigent.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se