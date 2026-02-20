Tribunals
González Amador usa la condemna del fiscal per demanar l’absolució
Presenta un escrit de defensa en què nega haver defraudat Hisenda
Cristina Gallardo
La defensa d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, al·ludeix a la condemna dictada pel Tribunal Suprem contra l’exfiscal general de l’Estat en el seu escrit de defensa de cara al judici que l’asseurà al banc dels acusats per delictes contra la Hisenda Pública, delicte comptable, falsedat en document mercantil i pertinença a grup criminal. Argumenta que aquest cas "constitueix, des d’abans d’existir i durant tot el seu desenvolupament, l’antítesi del procediment penal just en un Estat constitucional, democràtic i de dret".
Així consta en l’escrit que signa l’advocat de l’empresari, Gabriel Rodríguez Ramos, que abunda en la "perversió de quants mecanismes garants de la legalitat [...] hi ha, fins al punt de ser substituïts pel delicte, fet que mai no s’havia conegut ni a Espanya ni en cap Estat democràtic de dret que es consideri com a tal, i en què la víctima són González Amador i els seus drets fonamentals a la defensa i a la presumpció d’innocència".
El document rebutja l’existència de cap deute amb Hisenda i defensa que les factures que es reputen falses responen a serveis reals, per la qual cosa no pot atribuir-se-li cap mena de delicte. Al setembre, el jutjat d’instrucció número 19 de Madrid va donar per finalitzada la seva investigació i va obrir judici oral contra ell i els seus socis, que previsiblement no seran asseguts al banc dels acusats davant un jutge penal fins al 2027.
L’escrit incideix que el procediment penal contra l’empresari "va ser precedit, abans d’existir, per l’actuació delictiva del Fiscal General de l’Estat", per la seva revelació a diversos mitjans de comunicació dels correus electrònics en els quals es plasmava la posició de conformitat a què pretenia arribar amb la Fiscalia.
""El màxim defensor i garant sobre el paper [del nostre Estat constitucional i de Dret] de la legalitat substantiva i processal i de la tutela dels drets fonamentals dels ciutadans es va transformar i va convertir aquesta posició de garant en una talaia des de la qual lesionar, amb una intensitat delinqüencial, els drets fonamentals a la defensa i a la presumpció d’innocència d’Alberto González Amador en aquest procediment", afegeix la defensa".
