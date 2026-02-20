Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Esmena de la Generalitat

El Govern central descarta el català com a «requisit imprescindible» per a la regularització de migrants

Els ministeris tant de Justícia com de Migracions aclareixen que les llengües cooficials no seran obligatòries per atorgar la regularització inicial «ni de residència ni de treball»

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, intervé durant una sessió de control al Govern, al Congrés dels Diputats, a 18 de febrer del 2026, a Madrid (Espanya).

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, intervé durant una sessió de control al Govern, al Congrés dels Diputats, a 18 de febrer del 2026, a Madrid (Espanya). / Eduardo Parra - Europa Press

Iván Gil

Madrid

L’Executiu ha sortit al pas aquest matí per aclarir que el coneixement de les llengües cooficials no s’inclourà com a obligatori al decret per a la regularització de migrants. «La norma està en tramitació, en fase d’audiència pública, i s’estan fent aportacions que s’estudiaran, però cap diu que cap llengua cooficial hagin de ser requisit imprescindible per atorgar la regularització inicial ni de residència ni de treball, cap aportació diu que comporti això», ha explicat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, en declaracions als mitjans abans d’una reunió amb el president del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia, Manuel Luna, a la seu de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Instància de Llorca (Múrcia).

Fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat i Migracions apunten en la mateixa línia que les aportacions rebudes al text del decret «en cap cas inclouen l’obligatorietat de conèixer cap llengua oficial per rebre l’autorització inicial de residència i treball». Unes precisions que han fet després que el conseller de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, expliqués la presentació d’una esmena al text que té l’objectiu que en la primera renovació del permís de residència «es tingui en compte el coneixement del català».

Es donaria així un any als migrants que ara s’acullin a la mesura perquè «s’iniciïn en l’aprenentatge de les llengües oficials de les diferents comunitats autònomes», segons van explicar fonts de l’Executiu a EL PERIÓDICO. Des del departament que dirigeix Elma Saiz reconeixen que «per sol·licitar la pròrroga al cap d’un any de la regularització, les persones es poden acollir als itineraris d’arrelament contemplats en el RELOEX, que contemplen diverses opcions com l’arrelament per formació o per ocupació».

Notícies relacionades

Alternativament, i sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret a la regularització extraordinària, continuen les mateixes fonts, «es podria atorgar una pròrroga amb un informe favorable d’integració dels serveis socials de les comunitats autònomes, que entre altres coses acreditaran l’aprenentatge de les llengües oficials del lloc on visqui la persona». Tot això, conclouen, «en coherència amb el que estableix la normativa d’estrangeria en relació amb totes les autoritzacions».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  2. Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
  3. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  4. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  5. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  6. Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
  7. Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
  8. Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca

El Govern central descarta el català com a «requisit imprescindible» per a la regularització de migrants

El Govern central descarta el català com a «requisit imprescindible» per a la regularització de migrants

La primavera comença a notar-se a Catalunya: el final de la borrasca Pedro porta pujada de temperatures

La primavera comença a notar-se a Catalunya: el final de la borrasca Pedro porta pujada de temperatures

Sallent obre el nou itinerari que esquiva la part més sensible del barri de l'Estació

Sallent obre el nou itinerari que esquiva la part més sensible del barri de l'Estació

Illa manifesta el seu «compromís total» amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC

Illa manifesta el seu «compromís total» amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC

El Berguedà impulsa una campanya comarcal contra l'LGTBI-fòbia a l'esport

El Berguedà impulsa una campanya comarcal contra l'LGTBI-fòbia a l'esport

El Solsonès digitalitza els avis

El Solsonès digitalitza els avis

Nou curs especialitzat en ramaderia extensiva per joves ramaders al Pirineu

Nou curs especialitzat en ramaderia extensiva per joves ramaders al Pirineu

Treballadors de centres de menors denuncien: «Hem vist rates a les zones comunes i paneroles a les habitacions dels nanos»

Treballadors de centres de menors denuncien: «Hem vist rates a les zones comunes i paneroles a les habitacions dels nanos»
Tracking Pixel Contents